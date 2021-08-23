Росбанк: Инвесторы реализовали тактику ‘buy the dip’

Настроения мировых рынков

Фондовый рынок: Инвесторы реализовали тактику ‘buy the dip’. Американские и европейские индексы по итогам пятничных торгов показали уверенный рост (S&P 500 +0.8%, Stoxx 600 +0.3%), растянув оптимизм на сегодняшнюю динамику фьючерсов. Азиатские акции стали локомотивом роста в утренние часы (+0.4/+1.8%) на фоне признаков улучшения эпидемиологической ситуации в Китае.

Базовые ставки: Доходность UST’10 стабилизировалась на уровне 1.26% годовых (+3бп). В фокусе недели обсуждение перспектив сворачивания стимулов в рамках онлайн-встречи центральных банкиров в Джексон Хоул 27-28 августа.

Сырьевой рынок: Баррель Brent сегодня показывает восстановительный рост выше $66 на фоне сообщений об успешном сдерживании новой волны пандемии в Китае. Золото продолжает диапазонную торговлю в пределах $1775-1790/тр.унц.

Мировые валюты: Пара EUR/USD сохраняет робкие попытки вернуться выше 1.17. На фоне улучшения рисковых аппетитов индекс доллара DXY отступил ниже 93.4 п, однако на этой неделе поводов для коррекционной динамики курса будет предостаточно: недельные данные по рынку труда в США и вторая оценка по ВВП и личному потреблению (четверг) могут повлиять на риторику выступления главы ФРС Дж.Пауэлла (пятница). Признаки устойчивого улучшения восстановления американской экономики могут усилить «ястребиные» сигналы, оспорив текущие успехи евро (1.1720).

Настроения локальных рынков

Валютный рынок: Рубль ослабил позиции по итогам прошлой недели. Курс USD/RUB закрылся в пятницу вблизи отметки 74.3, уступив американской валюте 1.4% за прошлую неделю на фоне одновременного ухудшения рисковых настроений, коррекции нефтяных котировок и адаптации валютных позиций в ожидании прояснения сигналов ФРС США касательно количественных стимулов до конца августа.

Большинство валют развивающихся стран показали недельное снижение против доллара США (южноафриканский рэнд -4.0%, бразильский реал -3.0%, мексиканский песо -2.6%), но рублю на их фоне удалось избежать более резких движений благодаря интенсивной подготовке к налоговым выплатам и проведенным переговорам России и Германии по накопившимся вопросам.

В целом, старт недели выглядит умеренно позитивным для рисковых активов и валют, включая рубль, особенно в свете восстановительной динамики азиатских индексов и сырьевых котировок. На этом фоне валютные интервенции Минфина могут остаться незамеченными. Однако интрига конференции Джексон Хоул остается высокой — любые сигналы о быстром сворачивании количественных стимулов могут вернуть валютные рынки в состояние напряженности. С оговоркой, что другие факторы риска останутся не задействованы (сомнения насчет пандемии в Азии и рост давления на нефтяные котировки, неоднородная траектория переговоров по поставкам газа в Европу), рубль до конца четверга может предпринимать попытки укрепления в направлении 73.50. Однако уже в пятницу может занять одно из двух «дискретных» состояний в зависимости от реакции на выступление Дж.Пауэлла — либо 73.00 либо 74.50. Для пары евро-рубль подобный набор состояний (85.5-86.5) не выглядит широким, так как пара евро-доллар может абсорбировать большую долю волатильности.