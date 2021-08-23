«Фридом Финанс»: В фокусе — выступление Пауэлла в Джексон-Хоуле

Илья Зубков, аналитик «Фридом Финанс»:

На торгах 20 августа американские фондовые площадки продемонстрировали положительную динамику. Индекс S&P 500 вырос на 0,81%, до 4442 пунктов. Dow Jones поднялся на 0,65%, а Nasdaq прибавил 1,19%. В пятницу отмечался переток капитала в акции «роста». Лидером рынка стал ИТ-сектор (+1,3%) за счет сильной динамикт бумаг Microsoft (MSFT) и Adobe (ADBE). Коммуникационные компании (+0,96) также закрылись в плюсе благодаря росту акций Facebook (FB) и Alphabet (GOOGL).

Foot Locker (FL: +7.3%) отчиталась за 2-й квартал лучше ожиданий инвесторов и представила позитивный прогноз до конца 2021 года.

Европейский регулятор одобрил препарат EVRENZO от компании Fibrogen (FGEN: +5,6%) для лечения симптоматической анемии, связанной с хронической болезнью почек. Это совместная разработка эмитента и компании Astellas Pharma, от которой Fibrogen получит $120 млн в связи с согласованием препарата.

Квартальный отчет Ross Stores (ROST: -2,7%) в целом превысил ожидания, хотя прогноз по EPS на 3-й квартал немного разочаровал инвесторов, заложив риски, связанные с COVID-19 и цепочками поставок.

Сегодня мировые фондовые площадки продолжают демонстрировать положительную динамику после коррекции на прошлой неделе. В предстоящие торговые дни инвесторы могут занять выжидательную позицию в преддверии выступления Пауэлла в Джексон-Хоуле в пятницу. Рынок ожидает более точной информации о сроках сокращения программы QE. Сейчас консенсус предполагает, что сворачивание начнется в конце 2021-го, а его темпы составят $15 млрд в месяц. Еще одним фактором неопределенности для фондовых рынков выступает распространение COVID-19 в США. Этот фактор может отодвинуть сроки начала сокращения QE в том случае, если рост заболеваемости окажет давление на августовскую макростатистику.

На этом фоне значимым событием может стать полное одобрение FDA вакцины Pfizer (PFE)-BioNTech (BNTX) от COVID-19, ожидающееся уже сегодня (ранее этот срок был запланирован на 6 сентября). Это может стимулировать ускорение прививочной кампании и развеять некоторые страхи населения относительно эффективности и безопасности вакцин. Аналогичная заявка от Moderna (MRNA) будет рассмотрена FDA несколькими неделями позже. Количество заражений COVID-19 в США достигло декабрьских максимумов и может пойти на спад в ближайшие недели.

Азиатские фондовые площадки демонстрировали положительную динамику. Гонконгский Hang Seng вырос на 0,97%, китайский CSI 300 поднялся на 1,4%, а японский Nikkei 225 прибавил 1,78%. EuroStoxx 50 повышается на 0,45%.

Аппетит к риску неуверенный. Доходность 10-летних трежерис увеличилась до 1,26%. Цена на фьючерс Brent растет до $66,8 за баррель. Золото торгуется на уровне $1787 за тройскую унцию.

По нашему мнению, предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 4335–4375 пунктов.

Сегодня будут опубликованы индексы деловой активности Markit PMI в производственном секторе и сфере услуг за август. Консенсус предполагает снижение обоих индикаторов по сравнению с июльскими показателями: с 63,4 до 63 пунктов и с 59,9 до 59,2 пункта соответственно.

Индекс настроений от Freedom Finance поднялся до 56 пунктов, отражая неоднородный новостной фон.

S&P 500 продолжает движение в восходящем тренде. Рынок склонен выкупать просадки в индексе. Накануне бенчмарк продемонстрировал отскок от поддержки на уровне 4370 пунктов и возобновил рост в рамках восходящего тренда. Ближайшая цель «быков» — уровень 4490–4500 пунктов. Для разворота тренда S&P 500 должен закрепиться ниже поддержки на отметке 4370 пунктов.

23 августа после закрытия рынков результаты за финансовый год, завершившийся в июле, представит один из лидеров рынка кибербезопасности Palo Alto Netwroks (PANW). Консенсус предполагает рост выручки на 23% г/г, до $1,172 млрд, при снижении скорректированной EPS за четвертый фискальный квартал до $1,43 (против $1,48 в феврале-апреле календарного 2021-го). В тоже время, согласно общерыночным ожиданиям, за полный финансовый год этот показатель повысится с $4,88 до $5,98. Среди основных драйверов роста можно отметить значительное усиление спроса на решения кибербезопасности, вызванное более широким использованием облачных сервисов и удаленных сетей, увеличением кибератак, развитием IoT. Позитивное влияние на показатели эмитента по-прежнему оказывают поступления от приобретенных активов Expanse и Bridgecrew, на базе которых разработаны платформа Cortex и общедоступное облако Prisma.

25 августа данные за 2-й квартал опубликует один из лидеров рынка прикладного облачного ПО Salesforce.com (CRM). Согласно консенсус-прогнозу Factset, по итогам отчетного периода выручка компании увеличится на 21%, до $6,24 млрд, non-GAAP EPS составит $0,92. Мы ожидаем, что темпы роста продаж могу оказаться выше, достигнув 22-23%, ввиду сильного импульса спроса на SaaS-решения. Влияние этого фактора можно проследить по динамике CRM- и ERP-продукта Microsoft Dynamics 365 (+49% г/г), ERP-решения Oracle Fusion ERP (+46%), ITSM-решения от ServiceNow (+31%). Кроме того, на сильный спрос в этом сегменте указывает ускорение роста продаж компаний SAP и Workday. Полагаем, что в результате интеграции со Slack компания Salesforce может получить дополнительный драйвер роста: CAGR выручки Slack в ближайшие пять лет ожидаем на уровне более 30% благодаря кросс-продажам. Улучшение экономической активности и расширение ИТ-бюджетов корпораций также будут стимулировать рост сегмента сервисов, а также коммерции и маркетинга. В центре внимания инвесторов будут данные по маржинальности и прогнозы роста на полный год, а также более детальная информация относительно интеграции Slack и сопряженных со сделкой расходов.