ИАЦ «Альпари»: Биржевые покупатели искрят оптимизмом

Российский рынок акций в начале новой недели августа выглядит отлично и, судя по всему, ровно так же себя и чувствует. Индекс МосБиржи вырос к 3883 пунктам и может колебаться в диапазоне 3860-3900 пунктов. Индекс РТС поднялся к 1649 пунктам и способен двигаться в рамках 1650-1680 пунктов.

Акции «Мечела» сегодня оказались в фокусе внимания покупателей с приростом более чем на 14%. Бумага поднимается в цене из-за роста стоимости коксующегося угля и кокса в Китае — растут опасения, что дефицит сырья на рынке из-за проблем с поставками из Монголии приведет к вакууму предложения и недостатку сырья. Бумаги поднялись к максимуму с марта 2020 года, области 96,20 руб., и могут попробовать дотянуться до 100 руб.

Акции «Русала» подтягиваются следом за «Мечелом». Дополнительная поддержка сектору исходит со стороны положительных результатов отчетности «Распадской», которые были представлены на прошлой неделе.

Акции «Аэрофлота» торгуются лучше рынка на фоне неплохих данных по результатам перевозок: за январь-июль текущего года авиакомпания перевезла пассажиров на 54,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Понятно, что тут огромное значение все же имеет низкая база прошлого года. Однако конкретно в июле пассажиропоток расширился в 1,8 раза, что само по себе превосходный результат с оглядкой на конъюнктуру и условия перевозок. Бумаги выросли к 68,40 руб., в случае закрепления над 68 руб. по итогам дня могут далее продолжить подъем. Но для выхода за пределы «боковика» 65,70-69,20 руб. нужны более веские аргументы.

В минусе торгуются акции «НЛМК». Тут работает своя собственная история с нисходящим торговым каналом от 6 августа. Пока продажи только углубляются с целью снижения к 230 руб.

Доллар США к вечеру понедельника слегка снижается и торгуется около 74,16 руб., но у него есть множество шансов укрепиться в сторону 74,50 руб., пока у рынка присутствует подобный настрой. Евро стоит 87,02 руб., находится ровно в середине среднесрочного торгового коридора 86-88 руб., где пока и останется.

Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ «Альпари»