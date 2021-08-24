«Открытие»: По состоянию на 16:00 мск индекс МосБиржи — 3873 п. (+1%), а РТС — 1645,3 п. (+1,3%)

Михаил Шульгин, начальник отдела глобальных исследований «Открытие Брокер», эксперт «Открытие Research».
Рублевый индекс начал основную торговую сессию в понедельник заметно выше уровней завершения торгов в пятницу. Просадки не было, индекс утром и в середине дня проторговывал область 3860 — 3870 п. и сформировал внутрисессионный максимум 3874,48 п. Это на 1,9% ниже абсолютного пика, сформированного в среду на прошлой неделе.
Российский рынок получал хорошую поддержку со стороны позитивного внешнего фона: европейские фондовые площадки уверенно росли, нефть и металлы также заметно дорожали. Текущую ситуацию кратко можно интерпретировать следующим образом: инвесторы не верят, что мировые центральные банки оставят экономику без стимулов на фоне темпов распространения дельта-штамма. От главы ФРС Джерома Пауэлла в ближайшую пятницу уже ожидать менее ястребиных комментариев. Раз так, то коррекция, которую мы наблюдали на рынках на прошлой неделе, можно считать возможностью для покупок акций на более выгодных уровнях.
Сегодня была опубликована по европейским странам статистика деловой активности PMI в. производственной сфере и сфере услуг. Позитивно, что сводный европейский показатель PMI в. сфере услуг оказался по итогам августа лучше прогнозов, а активность в обрабатывающей промышленности замедлилась совсем незначительно. И тем не менее цифры сигнализируют, что предприятия все еще испытывают трудности, обусловленные узкими местами в цепочках поставок, растущими производственными затратами и, главное — есть риск того, что в будущем ситуация ухудшится, если штамм «Дельта» будет продолжать рост.
- Группа «Аэрофлот» (акции +2%) опубликовала операционные результаты за июль 2021 года. Общий объем перевозок +83,3% г/г до 5,2 млн пассажиров. Однако это по-прежнему на 16,3% ниже показателя 2019 года. На внутренних линиях перевезено 4,4 млн человек (+54,2% г/г и на 26,3% выше показателя 2019 года).
- «Акрон» (акции +0,5%) опубликовал финансовые результаты за первое полугодие 2021 года: чистая прибыль составила 29,68 млрд рублей против убытка 0,99 млрд рублей годом ранее. Выручка составила 85,98 млрд рублей против 56,43 млрд рублей годом ранее. Показатель EBITDA вырос в 2,6 раза до 40,27 млрд рублей. Чистый долг в 1 полугодии снизился на 15% до 84,9 млрд рублей. Пересмотренный в сторону повышения бюджет капитальных вложений не повлияет на приверженность стабильной выплате дивидендов. Ориентир по выплате дивидендов не менее $200 миллионов за календарный год сохраняется.
- МКБ (акции +1,8%) опубликовал финансовые результаты за 2-й квартал и первое полугодие 2021 года: квартальная прибыль составила 5,27 млрд рублей против 3,97 млрд рублей годом ранее. За полгода чистая прибыль +48,5% до 13,6 млрд рублей. Чистый процентный доход за полгода увеличился на 28,4% г/г до 35,3 млрд рублей. Чистые комиссионные доходы за 6 месяцев составили 6,4 млрд рублей, что выше результатов за аналогичный период прошлого года на 35,2%. Восстановление резерва под кредитные убытки по долговым обязательствам за шесть месяцев составило 562 млн рублей против создания резерва в 12,94 млрд рублей годом ранее.