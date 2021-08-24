«Открытие»: По состоянию на 16:00 мск индекс МосБиржи — 3873 п. (+1%), а РТС — 1645,3 п. (+1,3%)

Михаил Шульгин, начальник отдела глобальных исследований «Открытие Брокер», эксперт «Открытие Research».

Рублевый индекс начал основную торговую сессию в понедельник заметно выше уровней завершения торгов в пятницу. Просадки не было, индекс утром и в середине дня проторговывал область 3860 — 3870 п. и сформировал внутрисессионный максимум 3874,48 п. Это на 1,9% ниже абсолютного пика, сформированного в среду на прошлой неделе.

Российский рынок получал хорошую поддержку со стороны позитивного внешнего фона: европейские фондовые площадки уверенно росли, нефть и металлы также заметно дорожали. Текущую ситуацию кратко можно интерпретировать следующим образом: инвесторы не верят, что мировые центральные банки оставят экономику без стимулов на фоне темпов распространения дельта-штамма. От главы ФРС Джерома Пауэлла в ближайшую пятницу уже ожидать менее ястребиных комментариев. Раз так, то коррекция, которую мы наблюдали на рынках на прошлой неделе, можно считать возможностью для покупок акций на более выгодных уровнях.

Сегодня была опубликована по европейским странам статистика деловой активности PMI в. производственной сфере и сфере услуг. Позитивно, что сводный европейский показатель PMI в. сфере услуг оказался по итогам августа лучше прогнозов, а активность в обрабатывающей промышленности замедлилась совсем незначительно. И тем не менее цифры сигнализируют, что предприятия все еще испытывают трудности, обусловленные узкими местами в цепочках поставок, растущими производственными затратами и, главное — есть риск того, что в будущем ситуация ухудшится, если штамм «Дельта» будет продолжать рост.