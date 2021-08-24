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«Открытие»: Доллар дешевеет впервые с 13 августа

Олег Сыроваткин, ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Брокер»

В середине торговой сессии понедельника индекс доллара BBDXY снижался впервые с 13 августа, а наилучшую динамику показывали товарные валюты. Норвежская крона, австралийский и канадский доллар возглавляли список самых сильных валют G10. Иена — единственная валюта из основных, дешевевшая против доллара.

Подавляющее большинство валют развивающихся стран также дорожали против доллара: список лидеров возглавляла корейская вона, южно-африканский рэнд и болгарский лев. Гонконгский доллар стал единственной валютой EM, дешевевшей к доллару. Рубль выступал крепким середнячком.

Рынок акций Европы корректируется после рекордного за последние пять месяцев недельного снижения

Рынок акций Европы растет, восстанавливаясь после рекордного за последние пять месяцев недельного снижения. Инвесторы покупают акции циклических компаний, которых в этом регионе много: в лидерах роста сегодня отмечены бумаги ритейлеров, туристических компаний и автопроизводителей.

Также следует отметить значительный рост акций производителей предметов роскоши: Kering прибавлял около 3%, Richemont рос на 4%, а Burberry — на 3,6%.

Бумаги J Sainsbury взлетали на 14% после сообщения The Times о том, что британская сеть продовольственных магазинов стала объектом интереса сразу нескольких инвестиционных компаний, включая Apollo.

Фондовый индекс Stoxx 600 мог бы показать более сильную динамику, если бы не публикация данных по индексам PMI, продемонстрировавших, что проблемы в цепочках поставок продолжают сдерживать экономический рост региона. Однако инвесторы продолжают покупать акции на любых снижениях ввиду отсутствия привлекательных альтернатив.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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