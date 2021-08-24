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«Открытие»: Нефть растет на фоне общего усиления спроса на риск

Олег Сыроваткин, ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Брокер»

В понедельник цены на нефть росли примерно на 3% на фоне общего усиления спроса на риск. Смесь Brent закрыла снижением семь предыдущих торговых сессий подряд на фоне ухудшения эпидемиологической обстановки в мире и укрепления доллара, что стало наиболее продолжительным даунтрендом с 2018 года. На прошлой неделе цена Brent снизилась примерно на 7,5% (рекордное снижение за последние девять месяцев).

Китай демонстрирует успехи в борьбе с распространением варианта дельта, однако другие страны продолжают от него страдать. Из-за этого перспективы спроса на энергоносители выглядят более туманными.

Число активных нефтяных буровых выросло в США на прошлой неделе на 8 шт. до 405 шт. (новое рекордное значение с апреля 2020 года), что в два с лишним раза больше, чем годом ранее (183 шт.).

Объем добычи нефти в США вновь достиг 11,4 млн б/д (повтор максимумов июля и рекордное значение с мая 2020 года).

Нефть Brent снижалась на протяжении последних трех недель и теперь достигла перепроданности, отмечают товарные аналитики Goldman Sachs. Банк полагает, что вариант дельта окажет лишь временное влияние на спрос, тогда как последствия ограничения предложения будут носить более долгосрочный характер. Goldman прогнозирует, что котировки черного золота вскоре возобновят рост и достигнут новых циклических максимумов, поэтому сохраняет прогноз по Brent на четвертый квартал на уровне $80 за баррель.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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