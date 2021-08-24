«Открытие»: Фьючерсы на фондовые индексы США умеренно растут накануне публикации данных по индексам PMI за август
Олег Сыроваткин, ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Брокер»
Фьючерсы на основные американские индексы показывали умеренный рост в пределах 0,5% накануне публикации в США данных по индексам PMI за август.
Акции Uber и Lyft теряли около 4% после решения калифорнийского суда о том, что практика этих компаний рассматривать водителей, как независимых подрядчиков, а не как сотрудников, противоречит конституции США.
Бумаги Pfizer и BioNTech прибавляли около 3% и 6% соответственно на ожиданиях полного одобрения в США своей вакцины от Covid-19, которое, по информации Bloomberg, может состояться уже в понедельник или во вторник.
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