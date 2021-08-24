ПСБ: Среднесрочно смотрим на нефть консервативно

Цены на нефть Brent остаются в рамках диапазона 65-70 долл./барр., постепенно отскакивая к верхней границе после падения на минувшей неделе. Тем не менее, поводов для закрепления выше 70 долл./барр. мы не видим, сохраняя консервативный среднесрочный взгляд на сырье. Автомобильный сезон в США близится к концу, экономическая ситуация в Китае вызывает некоторые опасения, равно как и распространение дельта-штамма коронавируса. На наш взгляд, есть определенные риски по балансу особенно с учетом возвращения добычи ОПЕК+ и аналогичных планов сланцевых компаний США. На сегодня ориентир по Brent – 68-69 долл./барр.
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