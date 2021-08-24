«Фридом Финанс»: Среднесрочная поддержка устояла

Александр Осин, аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Индекс Мосбиржи двигался вверх, следуя за динамикой нефти и рынка США. В лидерах роста были акции Русала (RUAL 51,045, +4,63%), отыгравшие опасения по поводу дефицита алюминия на японском рынке. В аутсайдерах оказались бумаги Mail.Ru (MAIL 1426,6, -1,04%), снижающиеся под влиянием слабых результатов совместных предприятий группы. Пара USD/RUB консолидировалась выше поддержки 74,00.

Индексный провайдер FTSE добавил акции НМТП (+6,64%) в сегмент Small Cap. Это решение было мотивировано улучшением ликвидности и долей акций в свободном обращении, равной 30%. В связи с этим ожидается пассивный приток средств в акции НМТП на уровне $13-19 млн, или 40-30х среднедневного объема торгов за месяц.

Более 70% выручки компания получает за счет перевалки нефти и нефтепродуктов, поэтому включение акций в индекс позитивно и для нефтегазового сектора, так как в результате усилится интерес к нему со стороны международных инвесторов.

Аптечная сеть 36,6 (-0,32%) отчиталась по РСБУ убытком. Впрочем, этот показатель сократился до 229 млн руб. по сравнению с результатом второго полугодия 2020 года. Внеоборотные активы ретейлера остаются на уровне 2019 года, поэтому ждать изменений финансовых результатов в ближайшие кварталы за счет расширения бизнеса не приходится.

Ожидаем смешанную динамику. Целевой диапазон по индексу Московской биржи 3830-3940 п. Ориентир для пары USD/RUB: 73,60-74,45.