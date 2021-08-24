Комментарии

ПСБ: По состоянию на утро вторника на мировых рынках наблюдается умеренно позитивный настрой

Ожидаем удорожания позиций рубля и его закрепление у нижней границы нашего нового целевого диапазона 73,5-76,0 рубля за доллар

Полагаем, что сегодня покупки продолжатся, и индекс МосБиржи, достигнув уровня 3900 пунктов, начнет консолидироваться около него

Умеренное давление на длинные ОФЗ сохранилось; сохраняем среднесрочные ожидания закрепления доходности 10-летних ОФЗ в диапазоне 6,8%-7,0% годовых

Группа Акрон (ПОКУПАТЬ) представила сильные финансовые результаты по МСФО за 1 полугодие 2021 года - (ПОЗИТИВНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: Компания представила сильные финансовые результаты, чему способствовал рост операционных показателей, а также улучшение ценовой конъюнктуры на рынке минеральных удобрений. Полагаем, что текущий уровень цен на минеральные удобрения на мировых рынках сохранится и во втором полугодии 2021 года, что поддержит финрез Акрона.  Рекомендуем «покупать», целевой уровень – 7050 руб. на акцию.

Акции НМТП (ПОКУПАТЬ) войдут в индекс FTSE Small Cap - (ПОЗИТИВНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: Включение бумаги в индекс FTSE Small Cap может привести, по нашим оценкам, к притоку пассивных средств инвесторов в бумагу на уровне 15-20 млн долл. Рекомендуем «покупать», целевой уровень – 9,1 руб. на акцию.

ПАО «Промсвязьбанк»


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/ Сибирское Информационное Агентство /
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