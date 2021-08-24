Росбанк: Финальное одобрение вакцины Pfizer поддержало настроения в акциях

Настроения мировых рынков

Фондовый рынок: Финальное одобрение вакцины Pfizer поддержало настроения в акциях. Индекс S&P 500 прибавил около 0.9%, европейский Stoxx 600 вырос почти на 0.7%, оправившись после потерь прошлой недели. На утренних торгах в Азии в лидерах роста технологические компании, а общие индексы показывают рост (+0.9/+1.8%).

Базовые ставки: Доходность 10-летних казначейских облигаций США сместилась вверх к 1.28% годовых (+2бп со вчерашнего закрытия) в ожидании сигналов американского регулятора на ежегодной конференции Джексон Хоул во второй половине недели.

Сырьевой рынок: Стоимость нефти Brent превысила $69/барр. благодаря снижению рисков распространения коронавируса в Китае. Стоимость тройской унции золота отскочила вверх к уровням $1800-1810 на фоне временного ослабления доллара США.

Мировые валюты: Евро взял реванш у доллара США, закрепившись выше 1.1740. Смешанные предварительные данные по деловой активности в еврозоне за август не помешали единой европейской валюте укрепиться в паре с долларом. При этом индекс DXY потерял более 0.5%, снизившись до 92.9 п, на фоне перевеса роста сомнений в готовности Дж.Пауэлла действовать решительно уже в сентябре.

Настроения локальных рынков

Денежный рынок: Предстоящая налоговая неделя — непростая задача для сегмента краткосрочного фондирования. Автономные факторы ликвидности в ходе прошлой недели имели преимущественно положительное влияние на остатки свободных средств у банков. Даже наименее однородные потоки на стороне бюджета показали приток по совокупности факторов — погашение выпуска ОФЗ обеспечило приток сверх активных заимствований Минфина (0.18 трлн на нетто основе) и перевесило чистое погашение срочных инструментов депо и репо в пользу Минфина (-0.15 трлн руб. на нетто основе).

Тем не менее, уже в прошлый вторник ставка Ruonia о/н выходила за пределы ключевой ставки (6.70% 17 августа), стабилизировавшись в диапазоне 6.46-6.48% в конце недели. Это обстоятельство потребовало мобилизации «скрытых» ресурсов — объем предложения депозитов на аукционе Банка Росси сократился на 0.2 трлн руб. (до 0.9 трлн руб.), а спрос на инструменты рефинансирования повысился на 0.2 трлн руб. (до 0.4 трлн руб. под залог кредитов).

Предстоящие налоговые платежи (25 и 30 августа) могут усугубить дисбалансы, поэтому сегодняшний недельный депозитный аукцион Банка России будет весьма показательным с точки зрения комфорта банков в складывающихся условиях. Снижение предложения средств, а также дополнительный спрос на рефинансирование в Банке России — будет сигнализировать ухудшение ситуации (или ожиданий относительно ожидаемых притоков средств). До конца недели ситуацию удастся частично выровнять благодаря объявленным депозитам Минфина на 25 и 26 августа — на 7 (400 млрд руб.) и 14 (500 млрд руб.) дней. Однако, заявленный чистый приток средств по срочным инструментам от Минфина в размере 0.5 трлн руб. может оказаться недостаточным для компенсации налоговых выплат в объеме 0.9-1.1 трлн руб., поэтому не исключаем системного роста ставок фондирования сверх ключевой ставки и последующей необходимости увеличения объемом краткосрочных (о/н) репо от Минфина.