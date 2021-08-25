«Фридом Финанс»: «Быки» активны, несмотря на слабые макроданные

Сергей Пигарев, аналитик «Фридом Финанс»:

На торгах 23 августа американские фондовые площадки продемонстрировали положительную динамику. Индекс S&P 500 вырос на 0,85%, до 4480 пунктов. Dow Jones поднялся на 0,61%, а Nasdaq прибавил 1,55%. Благодаря отскоку цен на нефть после худшей недели года безусловным лидером торговой сессии стали энергетические компании (+3,77%). Среди аутсайдеров оказались сектор коммунальных услуг (-1,32%) и недвижимости (-0,40%).

Trillium Therapeutics (TRIL: +188,8%) будет приобретена фармацевтическим гигантом Pfizer (PFE: +2,5%) за $2,26 млрд, что предполагает премию в 200% к ценам закрытия пятницы.

Квартальные результаты Madison Square Garden (MSGE: +16,2%) превзошли ожидания рынка. Снятие ограничений на проведение мероприятий и смягчение требований к заполняемости концертных залов позитивно влияют на показатели компании.

Окончательное одобрение вакцины от COVID-19 со стороны FDA привело к взлету котировок BioNTech (BNTX: +9,6%). Ранее препарат от Pfizer-BioNTech был разрешен лишь для экстренного применения.

Сегодня мировые фондовые площадки демонстрируют положительную динамику, продолжая тренд начала недели. Полное одобрение Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) вакцины Pfizer (PFE)-BioNTech (BNTX) от COVID-19 усилило оптимизм инвесторов. На этом фоне сильную динамику продемонстрировали цены на сырьевые товары. Котировки нефти Brent и WTI взлетели на 5,5% и 5,6% соответственно. Тем не менее приближение осенне-зимнего сезона может преподнести неприятные сюрпризы. В понедельник количество заражений в США составило более 200 тыс.

Макростатистика США по-прежнему недотягивает до ожиданий. Предварительные данные по композитному индексу менеджеров по закупкам (PMI) в августе показали снижение этого индикатора до 55,4 пункта по сравнению с 59,9 в июле при консенсусе в 58,8 пункта. Производственный PMI составил 61,2 пункта (консенсус: 62,4, июльский показатель: 63,4), PMI в сфере услуг упал до 55,2 пункта, что гораздо ниже консенсуса на уровне 59,1 пункта и июльского показателя в 59,9 пункта. Поскольку эти индексы являются опережающими показателями состояния экономики, можно ожидать снижения темпов роста ВВП в ближайшее время.

Азиатские фондовые площадки продемонстрировали положительную динамику. Гонконгский Hang Seng вырос на 2,46%, китайский CSI 300 поднялся на 1,09%, а японский Nikkei 225 прибавил 0,87%. EuroStoxx 50 повышается на 0,10%.

Аппетит к риску неуверенный. Доходность 10-летних трежерис сократилась до 1,25%. Цена на фьючерс Brent укрепляется до $69,6 за баррель. Золото торгуется на уровне $1805 за тройскую унцию.

По нашему мнению, предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 4470–4520 пунктов.

Сегодня будут опубликованы данные по количеству продаж новых домов в США в июле. Ожидается рост показателя до 680 тыс. по сравнению с 676 тыс. месяцем ранее.

Индекс настроений от Freedom Finance поднялся до 58 пунктов, отражая надежду на улучшение эпидемической ситуации после окончательного одобрения вакцины Pfizer-BioNTech со стороны FDA.

S&P 500 продолжает движение в восходящем тренде. На прошлой неделе бенчмарк продемонстрировал отскок от поддержки на уровне 4370 пунктов и возобновил рост в рамках восходящего тренда. Ближайшая цель «быков» — уровень 4490–4500 пунктов. Для разворота тренда S&P 500 должен закрепиться ниже поддержки на отметке 4370 пунктов.