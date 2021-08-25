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ПСБ: Российский рынок акций двигался разнонаправленно на фоне приближающегося симпозиума ФРС в Джексон Хоуле

Алексей Головинов, ведущий аналитик ПСБ.

Индекс МосБиржи, открывшись выше 3900 пунктов, не смог удержать данный уровень и снижался в первой половине дня, однако к вечеру смог восстановить просадку. Цены на нефть марки Brent вновь выросли и преодолели отметку в 70 долларов за баррель. Фьючерсы на сырьевые товары также восстанавливались. Мечел (+4,5%) продолжает укрепляться после вчерашних новостей о росте стоимости на кокс и коксующийся уголь в Китае, а также на позитивных ожиданиях финансовых результатов компании, которые будут опубликованы 27 августа.

Акции металлургического сектора преимущественно растут (РУСАЛ: +2,7%; НорНикель: +0,8%; Северсталь: +0,4%).  Компании нефтегазовой отрасли демонстрировали разнонаправленную динамику (Татнефть ао: +2,9%, ап: +1,7%; Газпром: +0,2%; Башнефть: -0,6%; ЛУКОЙЛ: -0,2%), несмотря на уверенный рост нефтяных котировок.

Аутсайдером торгов стали акции ГК Самолет (-2,4%) и НОВАТЭК (-1,1%), продолжая корректироваться после ранее обновленных максимумов, а также акции компаний финансового сектора. Бумаги Сбербанка (ао: -1,6%; ап: -1,3%) снизились на фоне технических факторов, а акции МКБ (-0,6%) после публикации несильных финансовых результатов.

ПАО «Промсвязьбанк»


/ Сибирское Информационное Агентство /
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