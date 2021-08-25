«Фридом Финанс»: Рост перед саммитом в Джексон-Хоуле

Александр Осин, аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Индекс Мосбиржи двигался вверх, следуя за динамикой нефти и американских фондовых площадок. Большой объем свободной ликвидности на рынке по-прежнему обеспечивает эластичность спроса. В лидерах роста оказались акции Petropavlovsk (+5,80%). В аутсайдеры попали бумаги НОВАТЭКа (-1,01%). Валютная пара USD/RUB вновь торгуется ниже сопротивления 74,00.

Обыкновенные (+3,35%) и привилегированные (NKNCP 110,98, +3,51%) акции «Нижнекамскнефтехима»выглядели лучше рынка. После аварии 5 августа Уренгойский ЗПКТ сократил поставки, что обусловило дефицит сырья для российского нефтегазохимического сектора. Как следствие, СИБУР для предотвращения простоя нефтехимических мощностей и выполнения обязательств по поставкам на российский рынок с начала августа суммарно перераспределил более 26 тыс. тонн сжиженного нефтяного газа (СУГ). В результате в отдельных регионах отмечается двузначный в годовом исчислении рост цен на отраслевую продукцию.

Руководство «Роснефти» (+0,14%) предложило Президенту РФ Владимиру Путину добиться от ЕС признания обращающихся в России квот на выбросы углекислого газа. Эта новость отражает усиление «рынка продавца» в нефтегазовом сегменте. Однако инвесторы опасаются судебных разбирательств компании с европейскими властями, поскольку этот фактор, как и санкционное давление, усилит волатильность ее котировок. Совет директоров «Роснефти» рекомендовал полугодовые дивиденды в размере 18,03 руб. на бумагу. Выплаты будут осуществляться из расчета 50% чистой прибыли по МСФО.

«Полюс» (-0,16%), спек. покупка, цель: 14900 руб. По итогам второго квартала 2021 года эмитент увеличил скорректированную чистую прибыль по МСФО на 8% г/г, до $582 млн. Выручка компании за тот же период также повысилась на 8% г/г, составив $1,25 млрд. Эти финансовые метрики соответствуют высоким рыночным оценкам справедливой стоимости компании и нашим прогнозам. Совет директоров «Полюса» рекомендовал выплатить дивиденды по итогам января-июня 2021 года из расчета 267,48 руб. на акцию. Это эквивалентно полугодовой дивдоходности в 2% годовых, что мы считаем высоким уровнем для защитных бумаг.

Ожидаем повышения рынка. Целевой диапазон по индексу Московской биржи: 3840–3930 пунктов. Прогноз по паре USD/RUB: 73,50–74,05.