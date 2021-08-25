ПСБ: Котировки ОФЗ перешли к консолидации – среднесрочные и длинные госбумаги прибавили в среду 1 б.п. – доходности 5-летки достигли 6,84%, 10-летки – 6,97% годовых
Ключевым локальным событием сегодня станут аукционы Минфина – будут предложены 8-летние и 15-летние ОФЗ в объеме доступных остатков (без лимита). Традиционно ждем концентрации спроса в 8-летних ОФЗ – фактически это самые короткие бумаги, которые Минфин предлагает последние месяцы на своих аукционах. Вместе с тем, в отсутствии погашений выпусков ОФЗ (как это было неделю назад) вряд ли удастся повторить рекорд прошлого аукциона, когда было размещено бумаг на 126 млрд. руб.
Ждем, что доходности 10-леток продолжат консолидироваться вблизи отметки 7% годовых в ожидании новых триггеров относительно инфляции (недельные данные будут опубликованы сегодня вечером) и действий ЦБ РФ. На внешних рынках также наблюдается некоторое охлаждение спроса в ожидании выступления главы ФРС в конце недели.
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