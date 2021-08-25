Крылова Екатерина, управляющий эксперт ПСБ

Цены на нефть пытаются закрепиться выше 70 долл./барр. на фоне муссирования слухов перед предстоящим симпозиумом ФРС в Джексон Хоуле о том, что регулятор может все-таки поставить на паузу сворачивание мер поддержки из-за угрозы распространения дельта-штамма коронавируса. Статистика от API также сыграла в плюс: запасы по всем статьям снизились, по нефти - на 1,6 млн барр., по бензинам - на 1 млн барр., по дистиллятам - на 0,2 млн барр. Сегодня в фокусе статистика от Минэнерго США, которая может показать схожие данные, что окажет сырью поддержку. Впрочем, мы не ждем, что спекулятивного импульса на ожиданиях комментариев ФРС будет достаточно для ухода нефти выше 70-71 долл./барр. Среднесрочно мы все равно смотрим на сырье скептически, отмечая риски по балансу и ухудшение экономической ситуации в Китае.

ПАО "Промсвязьбанк"