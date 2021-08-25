ИАЦ «Альпари»: Рубль хорошо держится за счет подорожавшей нефти

Во вторник, 24 августа, торги по рублю закрылись ростом. Пара доллар/рубль упала на 0,53%, до 73,73 руб., евро/рубль — на 0,35%, до 86,70 руб., фунт/рубль — на 0,52%, до 101,23 руб.

Рубль открылся ростом и укреплялся к иностранным валютам до закрытия вечерней сессии. Его укреплению способствовали повышенный спрос на рисковые активы, общее ослабление доллара США, рост цен на нефть, а также налоговый период.

Аппетит к риску на мировых рынках усилился после того, как власти Китая сообщили, что справились с последним всплеском коронавирусной инфекции, вызванным штамомм «Дельта». Они начали снимать ранее введенные ограничения. Китайские индексы отреагировали ростом на новость.

По итогам торгов нефть марки Brent подорожала на 3,61%, до $71,12. Баррель нефти опять стоит больше $70. Участники рынка проигнорировали рост числа заражений в Азии, но позитивно отреагировали на новость по вакцинам.

Управление по контролю за продуктами и лекарствами США в понедельник полностью одобрило вакцину COVID-19, разработанную Pfizer и BioNTech, что может ускорить вакцинацию в США.

На 25 августа приходится пик налоговых выплат компаниями экспортерами. Сегодня в бюджет необходимо будет перечислить НДС, НДПИ и акцизы, в понедельник, 30 августа — налог на прибыль.

В среду, 25 августа, на торгах в Азии нефть марки Brent торгуется снижением и стоит $70,66 (-0,65%). За два дня цена выросла на 9,5%, поэтому текущее снижение можно расценить как коррекционное движение.

Сегодня индекс доллара подрос до 93,06. В центре внимания участников рынка остается саммит в Джексон-Хоуле и выступление главы ФРС США Джерома Пауэлла. Неизвестно, как отреагируют инвесторы на его выступление.

У рубля техническая картина неплохая. Он без рисков может вернуться к уровню 73,51. Если цена на Brent продолжит ралли до $74,20, то по паре доллар/рубль ожидается снижение до 73,25 руб.

Владислав Антонов, аналитик ИАЦ «Альпари»