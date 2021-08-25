ПСБ: На утро среды настроения на мировых рынках мы оцениваем как нейтральные

Ожидаем в течение дня инерционного незначительного удорожания рубля и закрепления у нижней границы нашего нового целевого коридора 73,5-76 рубля за доллар

Сегодня индекс МосБиржи будет консолидироваться в середине диапазона 3850-3900 пунктов, однако не исключаем попыток индекса тестирования верхней границы диапазона, отыгрывая вчерашнее восстановление нефти

Котировки ОФЗ перешли к консолидации в преддверии аукционов Минфина, данных по инфляции и выступления главы ФРС в конце недели

Полюс (ПОКУПАТЬ) во 2 кв. 2021 года увеличил EBITDA на 4,5% г/г, до $899 млн - немного лучше прогноза - (ПОЗИТИВНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: Результаты Полюса оказались чуть лучше консенсуса. Относительно 1 кв. наблюдается рост фин. показателей, но это было ожидаемо и объясняется началом промывочного сезона и положительной динамикой цен на золото. А рост относительно 2 кв. 2020 г. обусловлен как ростом средних цен на продукцию на 5% г/г, так и объемов реализации - на 1% г/г. Общие денежные затраты на проданную унцию (TCC) увеличились за период на 15% г/г - до $390/унц. Мы рекомендуем «покупать» акции Полюса.

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