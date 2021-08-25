Комментарии

ПСБ: На утро среды настроения на мировых рынках мы оцениваем как нейтральные

Ожидаем в течение дня инерционного незначительного удорожания рубля и закрепления у нижней границы нашего нового целевого коридора 73,5-76 рубля за доллар

Сегодня индекс МосБиржи будет консолидироваться в середине диапазона 3850-3900 пунктов, однако не исключаем попыток индекса тестирования верхней границы диапазона, отыгрывая вчерашнее восстановление нефти

Котировки ОФЗ перешли к консолидации в преддверии аукционов Минфина, данных по инфляции и выступления главы ФРС в конце недели

Полюс (ПОКУПАТЬ) во 2 кв. 2021 года увеличил EBITDA на 4,5% г/г, до $899 млн - немного лучше прогноза - (ПОЗИТИВНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: Результаты Полюса оказались чуть лучше консенсуса. Относительно 1 кв. наблюдается рост фин. показателей, но это было ожидаемо и объясняется началом промывочного сезона и положительной динамикой цен на золото. А рост относительно 2 кв. 2020 г. обусловлен как ростом средних цен на продукцию на 5% г/г, так и объемов реализации - на 1% г/г. Общие денежные затраты на проданную унцию (TCC) увеличились за период на 15% г/г - до $390/унц. Мы рекомендуем «покупать» акции Полюса.

ПАО «Промсвязьбанк»


19025208 19766630
/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

Реклама на сайте

Байкальский международный форум партнеров
Глаза в глаза. Диалог с инвесторами состоялся на Байкальском форуме партнеров
От законов до климата. Что мешает развитию туризма на Байкале
Бизнес хочет взаимности. В Иркутске прошел II Байкальский международный форум партнеров
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все комментарии | Валюта | Деньги | Ценные бумаги