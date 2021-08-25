Росбанк: Покупки рисковых активов замедлились, но не помешали установке новых рекордов

Настроения мировых рынков

Фондовый рынок: Покупки рисковых активов замедлились, но не помешали установке новых рекордов. Американские S&P 500 и NASDAQ прибавили 0.2-0.5%, вновь обновив исторические максимумы, а европейский Stoxx 600 показал сопоставимый прирост капитализации на 0.6%. Однако уже сегодня фьючерсы и азиатские площадки начали торги умеренной коррекцией после приостановки роста акций ИТ-сектора в Китае (Hang Seng на данный момент теряет 0.4%).

Базовые ставки: Доходность UST’10 остановилась в шаге от психологической отметки 1.30% годовых (1.29% годовых, +1 бп). Помимо неопределенности конференции в Джексон Хоул, на рост кривой доходностей оказывает влияние прогресс в согласовании новых бюджетных стимулов на $3.5 трлн в Палате Представителей США.

Сырьевой рынок: Нефтяные котировки Brent восстановили позиции вблизи $71/барр. на фоне снижения недельных запасов сырой нефти в США на 1.6 млн барр. по данным института API. Золото отступило ниже $1800/тр.унц ($1794/тр.унц. на момент комментария).

Мировые валюты: Евро встретил сопротивление вблизи 1.1750. Нисходящий тренд в паре евро-доллар подвергся тестированию, но пока не был нарушен, так же как и восходящий тренд в индексе DXY сумел плотно закрепиться вблизи 93 п. Решающим моментом остается пятничное выступление Дж.Пауэлла, однако даже если от него не последует четких сигналов, уже следующая неделя вернет волнение на рынки из-за высокой концентрации статданных (и любые сильные показатели в США будут переводить фокус на заседание ФРС 22 сентября).

Настроения локальных рынков

Долговой рынок: Минфин продолжает следовать тактике последних недель, предлагая первичному рынку неограниченный объем новых серий ОФЗ-ПД – и чередуя лишь сами серии. Самый главный вопрос для инвесторов – когда ведомство окажется готовым снизить темп заимствований (в среднем за последний месяц - 105 млрд руб. в неделю), в том числе, более требовательно подходя к установлению доходности новых облигаций. У нас нет оснований полагать, что данный разворот Минфина случится уже сегодня. Ключевой критерий – будет ли спрос со стороны (локальных) инвесторов столь же крепким, что и на прошлых аукционах. Мы ожидаем доходность по цене отсечения 7.12-7.14% годовых для серии 26237 и 7.39-7.41% годовых для выпуска 26240 (см. регулярный обзор).