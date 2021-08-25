Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 25 августа: 4 286,3901 руб/1 г золота и 56,4900/1 г серебра ЦБ РФ с 25 августа установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 4 286,3901 руб.

1 грамм серебра - 56,4900 руб.

1 грамм платины - 2 413,0901 руб.

1 грамм палладия - 5 796,1802 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 31,2499 р. (0,73%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,7000 р. (1,25%) . Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 8,6900 р. (0,36%) . Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 271,5799 р. (4,92%) .

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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