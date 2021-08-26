«Фридом Финанс»: В ожидании новостей от ФРС

Аналитики «Фридом Финанс»:

На торгах 24 августа американские фондовые площадки продемонстрировали положительную динамику. Индекс S&P 500 вырос на 0,15%, до 4486,23 пункта. Dow Jones поднялся на 0,09%, а Nasdaq прибавил 0,52%. Энергетические компании (+1,61%) продолжили лидировать в ходе очередной торговой сессии. Хуже других выглядели сектора нециклических потребительских товаров (-0,76%) и недвижимости (-0,72%).

· Квартальные результаты и прогнозы на новый финансовый год Palo Alto Networks (PANW: +18,6%) превзошли рыночные ожидания. Компания подчеркнула увеличение количества клиентов и объема сделок.

· Best Buy Co. (BBY: +8,3%) отчиталась выше ожиданий рынка, отметила сильный потребительский спрос на свои устройства и услуги и повысила прогнозы по выручке на год.

· Theravance Biopharma (TBPH: -34,8%) не достигла поставленной цели в ходе фазы 2Б исследования изенцитиниба и приняла решение минимизировать расходы на программу.

Сегодня мировые фондовые площадки продолжают демонстрировать положительную динамику. Улучшению настроений инвесторов способствовали такие факторы, как ослабление ожиданий относительно сворачивания программы QE в ближайшее время, а также одобрение Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) вакцины Pfizer-BioNTech. В настоящий момент в фокусе внимания игроков рынка — ежегодный симпозиум ФРС в Джексон-Хоуле, который начнется в четверг. В ходе этого мероприятия, как ожидается, регулятор предоставит рынку более точные сведения о том, когда начнется снижение закупок активов. Впрочем, инвесторы предполагают, что риторика Джерома Пауэлла в пятницу будет осторожной.

Накануне демократы Палаты представителей одобрили инфраструктурный план в размере $3,5 трлн после достижения внутрипартийного консенсуса по нескольким спорным вопросам. Голосование по данному законопроекту состоится до 27 сентября.

· Азиатские фондовые площадки продемонстрировали смешанную динамику. Гонконгский Hang Seng снизился на 0,26%, китайский CSI 300 поднялся на 0,20%, японский Nikkei 225 потерял 0,03%. EuroStoxx 50 растет на 0,16%.

· Аппетит к риску неуверенный. Доходность 10-летних трежерис находится на уровне 1,28%. Цена на фьючерс Brent повышается до $70,2 за баррель. Золото торгуется на уровне $1795 за тройскую унцию.

По нашему мнению, предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 4470–4520 пунктов.

Индекс настроений от Freedom Finance находится на уровне 58 пунктов, отражая спокойный новостной фон в преддверии симпозиума ФРС в Джексон-Хоуле.

S&P 500 продолжает движение в восходящем тренде. На прошлой неделе бенчмарк продемонстрировал отскок от поддержки на уровне 4370 пунктов и возобновил рост. В ближайшее время «быки» будут тестировать уровень 4490–4500 пунктов. Для разворота тренда S&P 500 должен закрепиться ниже поддержки на отметке 4370 пунктов.

Сегодня данные за 2-й квартал опубликует один из лидеров рынка прикладного облачного ПО Salesforce.com (CRM). Согласно консенсус-прогнозу Factset, по итогам отчетного периода выручка компании увеличится на 21%, до $6,24 млрд, non-GAAP EPS составит $0,92. Мы ожидаем, что темпы роста продаж могу оказаться выше, достигнув 22-23%, ввиду сильного импульса спроса на SaaS-решения. Влияние этого фактора можно проследить по динамике CRM- и ERP-продукта Microsoft Dynamics 365 (+49% г/г), ERP-решения Oracle Fusion ERP (+46%), ITSM-решения от ServiceNow (+31%). Кроме того, на сильный спрос в этом сегменте указывает ускорение роста продаж компаний SAP и Workday. Полагаем, что в результате интеграции со Slack компания Salesforce может получить дополнительный драйвер роста: CAGR выручки Slack в ближайшие пять лет ожидаем на уровне более 30% благодаря кросс-продажам. Улучшение экономической активности и расширение ИТ-бюджетов корпораций тоже будут стимулировать рост сегмента сервисов, а также коммерции и маркетинга. В центре внимания инвесторов будут данные по маржинальности и прогнозы роста на полный год, а также более детальная информация относительно интеграции Slack и сопряженных со сделкой расходов.