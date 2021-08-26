Комментарии «Фридом Финанс»: Ориентир на закрытие для индекса Мосбиржи 3840-3920 пунктов Александр Осин, аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»: Индекс Мосбиржи сегодня к 12:00 мск снизился на 0,2%, отыгрывая консолидацию на рынке США и в ценах на нефть.



Акции Детского мира в лидерах роста. Торговая сеть расширяется значительно быстрее, чем планировалось в начале года: с января по июнь был запущен 61 новый магазин, тогда как в качестве ориентира на весь год менеджмент называл открытие 70 точек. Доля онлайн-продаж сети выросла с 25% за 2020-й до 28,9%. Чистая прибыль Детского мира за второй квартал увеличилась в 2,8 раза, до 3,9 млрд руб. Этот результат сигнализирует о реалистичности среднерыночных прогнозов чистой прибыли на уровне 10,6 млрд руб. по итогам текущего года. В случае реализации этих ожиданий целевая цена акции Детского мира может быть повышена до 190-200 руб.



Акции Полиметалла торгуются несколько хуже рынка в преддверии выхода отчетности по МСФО за первое полугодие. Консенсус предполагает повышение чистой прибыли компании на 13% г/г, до $420 млн. Менеджмент Полиметалла прогнозировал, что за счет высоких цен на металлы его выручка увеличится на 12% г/г, до $1,274 млрд. Рентабельность ожидается невысокой из-за консолидации мировых цен на золото. Если общерыночные прогнозы реализуются, то оценка справедливой стоимости Полиметалла может быть уменьшена на 10%. Впрочем, эта перспектива, на наш взгляд, уже заложена в котировки акций компании, которые с начала года потеряли те же 10%. В случае нового раунда масштабного бюджетного стимулирования в США есть основания ждать наращивания долговой и денежной эмиссии в стране, что традиционно стимулирует покупки драгоценных металлов.



Акрон представил сильную финансовую отчетность за первое полугодие. Выручка компании увеличилась на 52% г/г, до 85,98 млрд руб., чистая прибыль поднялась с 980 млн до 29,7 млрд руб. Капитальные инвестиции Акрон нарастил на 2% г/г, до 7,587 млрд руб. и планирует направить на дивиденды не менее $200 млн. Этот объем близок к рекордному для компании размеру дивиденда, зафиксированному в 2019 году и подразумевает высокую доходность, примерно равную 8%. Считаем, что полугодовые результаты могут служить основанием для повышения таргета по акциям Акрона более чем на 20%.



Во второй половине прогнозируем возвращение российских фондовых площадок на положительную территорию. Целевой диапазон на закрытие для индекса Мосбиржи: 3840-3920 пунктов. Ориентиры для пар USD/RUB и EUR/RUB: 73,50-74,10 и 86,40-87,05 соответственно. info4

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