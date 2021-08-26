ПСБ: ТМК представила интригующие финансовые результаты за 6М 2021г.
Внимание инвесторов было приковано к тому, как изменится вектор развития компании после мартовского приобретения 86,54% акций ПАО «Челябинский трубопрокатный завод». Интерес к компании также был обусловлен решением ГД по выплатам дивидендов. Инициатива была выдвинута 30 июля 2021 г. с предложением выплаты дивидендов по результатам шести месяцев 2021 г. в размере 17,71 руб. на акцию.
Мы положительно оцениваем результаты компании за 6М2021 года. Наш новый целевой ориентир по бумагам ТМК – 120 руб./акцию.
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