ИАЦ «Альпари»: Рынок ушел в «красную» зону

Российский рынок акций в среду оказался в «красной» зоне — после вчерашнего ралли поводов продолжать покупки такими же бурными темпами не нашлось. Индекс МосБиржи скорректировался к 3878 пунктам и может двигаться в коридоре 3850-3900 пунктов. Индекс РТС продолжит закрепление в рамках 1645-1670 пунктов.

Акции «Акрона» сегодня привлекли много внимания с бурным ростом более чем на 7%. Бумага подошла к 6542 руб., но обновляла максимум с 27 июля на уровне 6680 руб. Поводом стали корпоративные новости: чистая прибыль компании по МСФО за первое полугодие составила 29,6 млрд руб. против убытка за первое полугодие 2020 года в размере 986 млн руб. Выручка увеличилась в 1,5 раза. Неплохие данные дают компании основания сохранять ориентир по дивидендам в объеме не менее 200 млн руб. за календарный год.

Бумаги «ПИКа» сегодня также оказались в числе биржевых фаворитов с обновлением максимума на уровне 1260 руб. Девелопер чувствует себя очень хорошо — за последний год цены на новостройки, согласно российским новостям, выросли на четверть. Спрос сохраняется, люди ищут действенные варианты, чтобы уберечь средства от инфляционной потери. На этом фоне бумагам точно есть, куда расти.

Под давлением в середине недели оказались акции нефтедобывающих компаний и банков. Бумаги «Роснефти» продолжают консолидироваться в диапазоне 531-550 руб., причем перепады настроений на сырьевом рынке имеют к этому, вероятно, мало отношения. Акции «Сбербанка» продолжают уход вниз и вполне могут отступить к 319 руб. Дальнейшая коррекция под вопросом: фундаментальных поводов продавать мало, а технические к тому времени уже себя исчерпают.

Доллар США к вечеру стоит 74 руб. и может двигаться в диапазоне 73,50-74,50 руб. Дневные результаты Минфина по размещению ОФЗ рынок совершенно не впечатлили, хотя цифры по привлечению капитала оказались выше прошлой недели. Евро стоит 86,98 руб. и продолжает двигаться в известном диапазоне 86-88 руб.

Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ «Альпари»