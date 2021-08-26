«Фридом Финанс»: В фокусе — отчетность Интер РАО

Александр Осин, аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Динамика на отечественных площадках была неоднородной. Влияние на ход торгов оказали движения котировок американских фондовых индексов и цен на нефть. В лидеры роста вышли привилегированные акции Мечела (+11,22%). В аутсайдерах оказались бумаги Qiwi (-6,95%). Пара USD/RUB поднялась выше 74,00.

«Дочка» АФК Система (+2,82%) приобрела 71,06% производителя микроспутников «Спутникс». Эту новость на рынке встретили позитивно. Риск ухудшения ситуации с ликвидностью стимулирует АФК к повышению активности на рынке IPO. В планах холдинга размещение акций Степи, Биннофарм Групп, а также Медси.

Интер РАО (+2,97%) 27 августа отчитается по МСФО за второй квартал. Среднерыночные ожидания закладывают выручку, EBITDA и чистую прибыль холдинга на уровне 240 млрд, 36 млрд и 13 млрд руб. соответственно. Реализация этих прогнозов станет поводом для подтверждения высоких оценок потенциала роста акций холдинга. Позитивным фактором служит активное увеличение объемов экспорта и повышение цен на электроэнергию на свободном рынке. Риски связаны с перспективой наращивания CAPEX при повышении российского ВВП в пределах 2-3%. Впрочем, эти риски во многом нивелируются значительными внутренними финансовыми ресурсами эмитента.

Ожидаем смешанную динамику. Целевой диапазон по индексу Московской биржи: 3840-3920 пунктов. Ориентир для пары USD/RUB: 73,50-74,10.