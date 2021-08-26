ПСБ: Котировки ОФЗ продолжили консолидироваться на достигнутых уровнях – 6,85% годовых по 5-летним бумагам и 7,0% годовых – по 10-летним (+1 б.п.)

При этом основная активность инвесторов сместилась на первичный рынок. Сегодня котировки ОФЗ могут оказаться под умеренным давлением на данных об ускорении инфляции.

На аукционах Минфина ожидаемо основной спрос инвесторов наблюдался в более коротком 8-летнем выпуске (128 млрд. руб.) - фактически это наиболее короткий выпуск, предлагаемый на аукционах последнее время. При этом министерство удовлетворило заявок только на 58 млрд. руб. с доходностью 7,11% годовых (премия около 3 б.п. к вторичному рынку). По 15-летнему выпуску спрос оказался более чем вдвое ниже на фоне длинной дюрации бумаг - 58 млрд. руб., из которых было удовлетворено заявок на 49 млрд. руб. с доходностью по цене отсечения 7,4% годовых (премия ко вторичке также 3 б.п.). При этом новые выпуски продолжают торговаться с премией порядка 15 б.п. к "досанкционной" кривой.

Суммарный спрос составил 186 млрд. руб. - максимальный результат с начала июня (не считая 231 млрд. руб. неделей ранее, когда погашался выпуск ОФЗ на 290 млрд. руб. и частично средства от погашения были реинвестированы на аукционах). Отметим, что высокий спрос на 8-летние ОФЗ сегодня был также поддержан участием нерезидентов - иностранные инвесторы последнее время увеличивали свою позицию именно в среднесрочно-длинных бумагах (7-10 лет).

При этом вчера вечером вышли данные по недельной инфляции на 23 августа – рост цен неожиданно ускорился до 6,67% г/г с 6,52% неделей ранее. Усиление инфляционного давления фактически подтверждает наши ожидания повышения ключевой ставки до 7% в сентябре – сегодня ждем умеренный рост кривой (в первую очередь коротких ОФЗ).

ПАО "Промсвязьбанк"