ИАЦ «Альпари»: Рубль стабилен перед симпозиумом в Джексон-Хоуле

В среду, 25 августа, по итогам дня рублевые пары закрылись ростом. Пара доллар/рубль поднялась на 0,27%, до 73,93 руб., евро/рубль — на 0,41%, до 87,06 руб., фунт/рубль — на 0,54%, до 101,77 руб.

На дневной сессии рубль торговался в плюсе против доллара на фоне дорожающей нефти и пика налоговых платежей. На американской сессии нацвалюта окрасилась в «красный» цвет. Потери против евро и фунта были в два раза больше, чем против доллара США. Такая разница вызвана покупками «европейца» и «британца» на валютном рынке.

Развивающиеся валюты находятся под воздействием неопределенности, связанной с онлайн—встречей в Джексон-Хоуле, которая стартует сегодня. Выступление главы ФРС США Джерома Пауэлла запланировано на пятницу.

Несмотря на повышение нефтяных котировок, рубль решил занять выжидательную позицию и не укрепляться против доллара США, как это сделали евро и фунт.

В четверг, 26 августа, на торгах в Азии баррель Brent стоит $71,86. Утренняя сессия на Мосбирже открылась по рублевым парам спокойно. Учитывая сохраняющуюся неопределенность на рынках из-за пятничного выступления главы ФРС США Джерома Пауэлла, по паре доллар/рубль стоит ожидать консолидации в диапазоне 73,50–74,50 руб.

Владислав Антонов, аналитик ИАЦ «Альпари»