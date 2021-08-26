ПСБ: Цены на нефть находятся в ожидании симпозиума ФРС
Крылова Екатерина, управляющий эксперт ПСБ
Цены на нефть продолжили расти в среду, поднявшись чуть выше 71 долл./барр. (ноябрьский фьючерс). Статистика от Минэнерго США вышла неплохой: запасы сырой нефти снизились на 3 млн барр., запасы бензинов - на 2,2 млн барр., а запасы дистиллятов выросли на 0,6 млн барр. Спрос на нефтепродукты поднялся до максимумов с марта 2020 г. Тем не менее, пик автомобильного сезона уже скоро сойдет на нет, что в купе с растущими опасениями по распространению дельта-штамма коронавируса будет давить на цены на сырье. Мы по-прежнему не ждем, что спекулятивного импульса на ожиданиях комментариев ФРС в ходе симпозиума в Джексон Хоуле будет достаточно для закрепления нефти выше 70-71 долл./барр. Среднесрочно мы все равно смотрим на сырье скептически, отмечая риски по балансу.
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