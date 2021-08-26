ПСБ: На утро четверга настроения на мировых рынках мы оцениваем как слабо негативные

Ожидаем в течение дня удорожания позиций доллара и его закрепление у середины границы нашего нового целевого диапазона 73,5-76,0 рубля

Сегодня, учитывая слабо негативный настрой на глобальных рынках, российские акции вновь могут подпасть под давление продавцов, что приведет к движению индекса МосБиржи к нижней границе диапазона 3850-3900 пунктов

Усиление инфляционного давления фактически подтверждает наши ожидания повышения ключевой ставки до 7% в сентябре – сегодня ждем умеренный рост кривой рублевых госбумаг (в первую очередь коротких ОФЗ)

Детский мир (ПОКУПАТЬ) увеличил чистую прибыль за 2 кв. 2021 г. в 2 раза - (ПОЗИТИВНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: Мы положительно оцениваем результаты компании, они оказались сильнее ожидаемых во многом за счет роста цифровых продаж и выхода на полную мощность действующих магазинов. Несмотря на эффект высокой базы в апреле и мае прошлого года онлайн-сегмент компании сохранил двузначные темпы роста. Важным моментом в экспансии ритейлера в регионы также является расширение ассортимента собственных брендов и маркетплейса, запуск новых сервисов и улучшение логистической и розничной инфраструктуры. Рекомендуем «покупать» бумаги ритейлера, наш целевой ориентир – 162 руб./акцию.

ПАО «Промсвязьбанк»