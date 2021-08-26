Росбанк: Покупатели взяли паузу в ожидании Джексон Хоул

Настроения мировых рынков

Фондовый рынок: Покупатели взяли паузу в ожидании Джексон Хоул (27-28 августа). Ключевые индексы Европы и США — S&P 500 и Stoxx 600 — выросли на 0.0-0.2% и заняли выжидательную позицию перед выступлением Дж.Пауэлла на онлайн-конференции центральных банкиров. Настрой азиатских инвесторов остался настороженным на фоне возобновления коррекции в сегменте китайских технологических копаний.

Базовые ставки: Доходность 10-летних госбумаг в США превысила 1.30% годовых (1.33% на закрытие среды). Участники рынка продолжают гадать о планах ФРС — намеки на ужесточение риторики противопоставлены рискам для восстановления экономики в условиях более быстрого распространения «дельта» штамма.

Сырьевой рынок: Стоимость барреля Brent достигла отметки $72 после релиза сильных недельных статданных от Минэнерго США о сокращении запасов нефти на 2.9 млн барр. Золото следует нисходящей траектории, отступая к уровням $1780/тр.унц.

Мировые валюты: Евро проявил настойчивость, закрывшись выше 1.1750. Потенциальным вызовом для европейской валюты сегодня станет публикация протокола июльского заседания ЕЦБ — сохранение мягкой риторики в условиях плавного восстановления экономики еврозоны может оказать давление на курс. В результате, индекс доллара DXY продолжил торговаться вблизи 93 пунктов с прицелом на рост в сценарии подтверждения «ястребиных» сигналов в Джексон Хоул.

Настроения локальных рынков

Макроэкономика: Недельная инфляция вновь ускорилась после дефляции неделей ранее. За период c 17 по 23 августа недельный темп прироста цен составил 0.1% н/н, в результате чего среднесуточный рост цен с начала месяца составил 0.003% д/д и превысил сопоставимый показатель годом ранее (-0.006% д/д). Это обстоятельство вернуло расчетный показатель годовой инфляции к 6.60% г/г.

По итогу прошлой недели цены на продовольственные и непродовольственные товары, а также на медикаменты показали смешанную динамику, а снижение цен на плодоовощную продукцию замедлилось до -1.7% н/н. Тревожным сигналом остается продолжающийся рост цен на бензин (+0.3% н/н).

В моменте непросто строить выводы на ближайшее заседание Банка России (11 сентября). Месячная статистика за август может показать замедление инфляции с поправкой на сезонность, что вопреки удержанию оценки в интервале 6.5-6.6% г/г будет нейтральным сигналом для регулятора. В качестве базового сценария мы ожидаем сохранение ключевой ставки на неизменном уровне, однако в свете появления дополнительных бюджетных «рисков», в качестве альтернативы появился вариант дополнительного ужесточения на 25 бп.