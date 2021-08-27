«Фридом Финанс»: Во второй половине дня преобладают шансы восстановления российского фондового сегмента

Александр Осин, аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Индекс Мосбиржи сегодня к 12:00 мск потерял 0,5%, следуя за котировками на американских фондовых площадках и ценами на нефть.

Инвесторы заняли выжидательную позицию в преддверии встречи глав центробанков в Джексон-Хоуле. Впрочем, консенсус предполагает, что ФРС начнет ужесточать проводимую ДКП не ранее конца 2021-го, причем будет это делать весьма осторожно.

В российском фондовом сегменте сегодня хуже рынка торгуются бумаги «Татнефти». При этом статистика компании за первое полугодие носила ожидаемый характер и не разочаровала инвесторов. Выручка от реализации составила 569 млрд руб. при EBITDA в объеме 141 млрд руб. и чистой прибыли в размере 77 млрд руб. Компания на 18% увеличила выпуск шинной продукции и на 22% — отпуск тепловой энергии. Возможно, рынок беспокоит снижение чистой рентабельности до 13,5% против 19,8% в 2013–2019 годах, которое, в свою очередь, связано с ростом CAPEX компании на 25% (до 45 млрд руб.) в первом полугодии 2021-го ввиду поиска менеджментом новых «точек роста». Однако в целом текущая статистика компании, на наш взгляд, с запасом отражена в снижении котировок эмитента (обыкновенные и привилегированные акции потеряли 30% и 40% соответственно), а также в рыночных прогнозах стоимости компании, предполагающих в среднем рост на 20–30%.

По данным менеджмента, на деятельность компании в первом полугодии текущего года продолжали оказывать влияние такие факторы, как ограничение нефтедобычи в рамках соглашения ОПЕК+ и изменения в налоговом законодательстве, связанные с отменой дифференциации по НДПИ и экспортной пошлине для месторождений сверхвязкой нефти и выработанных месторождений. По всей видимости, это давление на показатели компании нашло отражение в решениях менеджмента, касающихся дивидендной политики. Так, совет директоров «Татнефти» на заседании 26 августа рекомендовал выплатить акционерам за первое полугодие 2021-го по 16,52 руб. на бумагу. Однако в целом мы считаем, что текущие статистические показатели компании свидетельствуют о том, что ее бизнес успешно противостоит шокам. Рыночные оценки справедливой стоимости акций «Татнефти» могут быть пересмотрены вверх на 10–15%.

Отчетность TCS Group оказалась лучше рыночных прогнозов, но в целом не преподнесла инвесторам сюрпризов, отразив высокие оценки рыночной капитализации эмитента. Так, совокупные активы TCS Group выросли с 859 млрд руб. (по данным на конец 2020-го) до 966 млрд руб. (+12%). При этом во втором квартале 2021 года общая выручка эмитента увеличилась на 37% г/г, до 65 млрд руб., а чистая прибыль повысилась на 57% г/г, до 16,1 млрд руб. Некредитные направления деятельности за прошедший квартал обеспечили 44% выручки и 18% прибыли группы до налогообложения. Общее количество клиентов TCS выросло до 16,7 млн против 11,2 млн во втором квартале 2020 года. Количество клиентов «Тинькофф Инвестиции» составило 2,3 млн, их совокупные активы достигли более 500 млрд руб. Менеджмент TCS Group повысил оценку чистой прибыли в 2021 году как минимум до 60 млрд руб. и продлил программу обратного выкупа акций, что традиционно может добавить к оценкам компании 3–5%. В то же время руководство финансовой группы пока не намерено возвращаться к вопросу о дивидендных выплатах.

Согласно консенсус-прогнозам, выручка, EBITDA и чистая прибыль ПАО «Русгидро» во 2-м квартале 2021 года составили 106 млрд руб., 32 млрд руб. и 20 млрд руб., что соответствует ожиданиям аналитиков «Фридом Финанс». Если фактические данные совпадут с прогнозными, значимого изменения справедливой стоимости компании, как представляется, не произойдет. Впрочем, рынок, судя по утренней динамике котировок «Русгидро», похоже, рассчитывает на более оптимистичные данные статистики или ожидает позитивных прогнозов от менеджмента компании.

Целевой диапазон закрытия торгов четверга для индекса Мосбиржи: 3840–3920 пунктов. Ориентиры для валютных пар USD/RUB и EUR/RUB: 73,50–74,10 и 86,40–87,05 соответственно.