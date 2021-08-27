«Фридом Финанс»: В центре внимания симпозиум в Джексон-Хоуле

Илья Зубков, аналитик «Фридом Финанс»:

Сессия 25 августа на американских фондовых площадках завершилась в плюсе. Индекс S&P 500 вырос на 0,22%, до 4496 пунктов. Dow Jones поднялся на 0,11%, Nasdaq прибавил 0,15%. Лидером роста на фоне повышения доходности трежерис стал финансовый сектор (+1,21%). В аутсайдерах под давлением со стороны фармы оказался сектор здравоохранения (-0,26%).

Ретейлер спортивных товаров Dick's Sporting Goods (DKS: +13,3%) отчитался лучше ожиданий инвесторов. Годовой прогноз был повышен и оказался выше консенсуса. Компания увеличила дивиденды, расширила программу buy back и намерена выплатить спецдивиденд.

Производитель оборудования для хранения данных Western Digital (WDC: +7,8%) ведет переговоры по слиянию с Kioxia. Сумма сделки может превысить $20 млрд.

Акции Cassava Sciences (SAVA: -31,4%) упали на фоне публикации статьи о сомнительности результатов испытаний simufilam.

Сегодня мировые фондовые площадки демонстрируют смешанную динамику. Инвесторы заняли выжидательную позицию в преддверии симпозиума в Джексон-Хоуле. Предполагается, что подробности о сроках сворачивания программы QE будут раскрыты Джеромом Пауэллом в ходе его выступления 27 августа.

Накануне несколько членов ФРС высказали беспокойство по поводу всплеска заболеваемости COVID-19 в США. Этот фактор способен отодвинуть сроки начала сворачивания покупок активов и иных стимулирующих мер. К моменту принятия решения о пересмотре параметров стимулирования не исключено ухудшение макроэкономической статистики, которая для ФРС выступает основным ориентиром при определении курса денежно-кредитной политики. Участники рынка по-прежнему уверены, что к сворачиванию масштабных программ поддержки экономики регулятор приступит в конце текущего или начале будущего года.

После полного одобрения вакцины Pfizer-BioNTech инвестсообщество рассчитывает на активизацию прививочной кампании, в первую очередь за счет возможного введения обязательной вакцинации сотрудников. Есть основания предполагать, что разрешение FDA уменьшит опасения населения по поводу безопасности и эффективности вакцин. При сохранении непростой эпидемической обстановки темпы вакцинации в Штатах вновь приближаются к 1 млн в день.

Азиатские фондовые площадки продемонстрировали преимущественно негативную динамику. Гонконгский Hang Seng снизился на 1,08%, китайский CSI 300 упал на 1,97%, японский Nikkei 225 прибавил символические 0,06%. EuroStoxx 50 теряет 0,28%.

Аппетит к риску восстанавливается. Доходность 10-летних трежерис выросла до 1,34%. Цена на фьючерс Brent снижается до $70,5 за баррель. Золото падает до $1786 за тройскую унцию.

По нашему мнению, предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 4470–4520 пунктов.

Сегодня будут опубликованы данные по количеству первичных заявок на пособие по безработице в США (консенсус: 349 тыс. против 348 тыс. неделей ранее).

Индекс настроений от Freedom Finance снизился до 57 пунктов, отражая спокойный новостной фон в преддверии симпозиума ФРС в Джексон-Хоуле.

S&P 500 продолжает движение в восходящем тренде. На прошлой неделе бенчмарк продемонстрировал отскок от поддержки на уровне 4370 пунктов и возобновил рост. В ближайшее время «быки» будут тестировать уровень 4490–4500 пунктов. Для разворота тренда S&P 500 должен закрепиться ниже поддержки на отметке 4370 пунктов.