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ИАЦ «Альпари»: Ставки по вкладам растут, но это мало кому интересно

К середине августа средняя максимальная ставка по рублевым вкладам в российских банках составила 6,1%. Об этом говорится в материалах Банка России. Ранее средний показатель ставки находился около 5,75%.

Логично предположить, что банковские ставки, так или иначе, «тянутся» за параметрами ключевой ставки, которая плавно повышается Центробанком. Тренд на повышение основной ставки взят и вряд ли развернется. Это значит, что банковские показатели ставок будут плавно расти.

При этом бурного роста ставок по банковским депозитам не ожидается. Во-первых, банки сами не слишком-то заинтересованы в деньгах населения и не готовы переплачивать за пользование этими средствами — все, что им нужно, они могут легко и просто привлечь через межбанк или путем кредитования в ЦБ. Во-вторых, за время низких банковских ставок, которые едва обгоняли резвую российскую инфляцию, россияне стали более подкованными в механизмах сохранения средств. Финансовая грамотность стала выше, вариантов сбережения и приумножения стало больше, а банковские вклады все больше воспринимаются как инструмент для противников прогресса.

До конца года параметры банковских ставок по рублевым депозитам будут подрастать, самые интересные предложения по вкладам появятся в декабре, как обычно. Стандартно, они касаются вкладов на срок не более полугода — «длинные» деньги банкам сейчас не нужны.

Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ «Альпари»

 

 

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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