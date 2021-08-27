ПСБ: Рост промышленности в июне замедлился в соответствии с прогнозом.

В июле рост промышленного производства продолжил замедляться (+6,8% г/г, после +10,2% г/г в июне), отражая исчерпание восстановительного роста в обрабатывающей промышленности. За январь-июль 2021 года рост выпуска промышленной продукции составил 4,4% г/г (как и за полугодие). Сохранялся умеренный рост выпуска относительно доковидного уровня (+0,7% к июлю 2019 года, в июне +2,3%, в мае +3,3%).

Динамика промышленного выпуска соответствует прогнозируемому тренду. Сохраняются ожидания постепенного возврата промышленного выпуска к умеренным темпам роста.

В июле рост зафиксирован во всех сегментах промышленности. Продолжается смена драйвера промышленного роста – усиливается рост выпуска продукции добывающей промышленности, при замедлении темпов роста в других сегментах.

Пока уровень выпуска продукции добывающей промышленности остается ниже докризисного 2019 года (-3,9% к июлю 2019 года, за счет снижения на 6,2% объемов нефте- и газодобычи, нерудных полезных ископаемых – на 14,8%). Таким образом, потенциал восстановительного роста в добывающем сегменте остается существенным, что может обеспечить продолжительный период роста отрасли. Тем не менее, в сырьевом сегменте есть отрасли где потенциал восстановительного роста отсутствует или ограничен (добыча угля по сравнению с июлем 2019 года выросла на 2,3%, добыча металлических руд – на 3,0%).

Обрабатывающая промышленность в целом уже исчерпала пространство для восстановительного роста (в июле рост к июлю 2019 года 3,6%). В связи с этим продолжает фиксироваться устойчивое снижение темпов роста в отрасли (3,4% г/г в июле, после 7,6% г/г в июне, 11,6% г/г в мае и 14,3% г/г в апреле).

Замедление роста наблюдается по большинству отраслей обрабатывающей промышленности. В июле усиление роста, относительно результата за семь месяцев, было только в производстве машин и оборудования, стройматериалов, кокса и нефтепродуктов, металлургии и пищевой промышленности. Причем, последние три отрасли демонстрировали наиболее скромные результаты деятельности в текущем году и, вероятно, могут усилить темпы роста.

Наиболее слабые результаты работы в июле были зафиксированы в производстве прочих транспортных средств, компьютеров и электроники, а также в производстве одежды. При этом за январь-июль эти отрасли показали хороший прирост выпуска продукции, так что снижение скорее всего локальное.

Вывод.

Пока прогноз динамики промышленного производства остается актуальным (+3,9% по итогам года). В ближайшие месяцы ждем стабилизации темпов роста обрабатывающей промышленности вблизи текущих уровней.



Динамика экономической активности остается удовлетворительной и власти, вероятно, продолжат уделять приоритетное внимание реализации антиинфляционных мер.