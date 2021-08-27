ПСБ: Полиметалл сегодня представил финансовые результаты по МСФО по итогам первого полугодия 2021 года

Компания показала рекордную выручку и скорректированную EBITDA. Увеличению доходов Полиметалла способствовал в первую очередь уверенный рост отпускных цен на драгоценные металлы. Несмотря на рост выручки, увеличилась и себестоимость продукции, а вместе с пересмотром менеджментом компании капитальных затрат в сторону повышения, итоговые финансовые показатели за 2021 году могут снизиться, что отразится на годовых дивидендах.

Выручка Полиметалла по итогам 1п. 2021 г. составила рекордные 1,274 млрд долл. (+12% г/г) благодаря росту средних отпускных цен на золото и серебро, которые выросли на 8% и 59% г/г соответственно.

Общие денежные затраты (ТСС) Полиметалла в золотом эквиваленте в 1 п. 2021 г. выросли на 12%, до 712 долл./унц., что соответствует прогнозам самой компании (700-750 долл./унцию). Снижение связано с ростом инфляции в отрасли, обеспечением эпидемиологических требований по борьбе с COVID-19, и плановым снижением содержания золота в породе. Вместе с тем, совокупные денежные затраты (AISC) составили 1 019 долл./унц., что выше уровня аналогичного периода 2020 года на 16%. Рост совокупных денежных затрат связан прежде всего с ростом капитальных затрат на Омолоне и Кызыле, а также с увеличением объёма вскрышных работ. Компания решила не пересматривать свой прогноз по данному показателю, ожидается, что во втором полугодии 2021 года значение AISC снизится.

Скорректированная EBITDA компании выросла на 8% г/г, до 660 млн долл., также достигнув рекордных уровней. Тем не менее, результат оказался в рамках ожиданий. Рост производственной инфляции при сохранении прежнего объёма реализации продукции нивелировал увеличение цен на золото, из-за чего рентабельность по EBITDA снизилась на 1,9% г/г, до 51,8% за 1п. 2021г. Компания в отчетном периоде привлекали кредиты для финансирования капитальных затрат, в результате чего показатель чистый долг/EBITDA вырос до 1,05х, что, ниже целевого значения Группы (1,5х).

Скорректированная чистая прибыль по итогам 6 мес. 2021г. увеличилась до 422 млн долл. (+15% г/г) на фоне роста операционной прибыли.

Свободный денежный поток компании за отчётный период -27 млн долл. Годом ранее FCF составил 57 млн долл. Несмотря на рост денежного потока от операционной деятельности на 38%, повышение капитальных затрат до 375 млн долл. (+55% г/г) негативно сказалось на финансовых результатах, и по итогам первого полугодия 2021 года FCF стал отрицательным. В силу сезонного характера бизнеса, во 2п. 2021 г. ожидается увеличения свободного денежного потока за счёт оптимизации оборотного капитала и роста производства. Отмечаем, что менеджмент Группы пересмотрел первоначальную оценку капитальных затрат на 2021 год в сторону повышения до 675 – 725 млн долл. (ранее прогноз был 560 млн долл.). Это может привести к снижению скорректированной чистой прибыли и как следствие, к снижению годовых дивидендов.

В соответствии с дивидендной политикой Совет директоров компании рекомендовал выплатить промежуточный дивиденд в размере 0,45 долл. на акцию, что предполагает доходность в размере 2,2%, исходя из текущих котировок.

Мы нейтрально оцениваем представленную отчётность, отдельно отмечая увеличение текущих и будущих расходов. Крепость бизнеса, особое внимание к безопасности сотрудников и приоритет компании в реализации проектов в срок вкупе с хорошей дивидендной доходностью в условиях нашего осторожного, но позитивного долгосрочного взгляда на цены на драгметаллы позволяют нам по-прежнему оценивать акции компании как привлекательные. Мы рекомендуем «покупать» акции Полиметалла, наш целевой уровень составляет 1 960 руб., с потенциалом роста в 29%.

ПАО «Промсвязьбанк»