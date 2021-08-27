ПСБ: Совкомфлот опубликовал финансовую отчетность за 1 полугодие 2021 года

Финансовые результаты Совкомфлота за 1 полугодие 2021 года ухудшились в годовом сопоставлении на фоне сильной базы 2020 года, но в целом оказались ожидаемыми. Под давлением находился конвенциональный сегмент бизнеса компании (перевозка нефти и нефтепродуктов), в то время как индустриальный сегмент (перевозка СПГ и обслуживания шельфовых проектов) выглядел достаточно стабильно.

Текущие финансовые результаты Совкомфлота мы оцениваем как нейтральные. Продолжаем отмечать недооцененность акций компании по сравнению с мировыми аналогами в среднем на 25%. Для долгосрочной стратегии инвесторов компания остается привлекательной благодаря планам по расширению бизнеса на горизонте нескольких лет за счет развития индустриального сегмента и перевозок по Северному морскому пути. В краткосрочном периоде драйвером роста может стать восстановление добычи нефти участниками сделки ОПЕК+. Рекомендуем «покупать», целевая цена 127 руб. за акцию.

ПАО «Промсвязьбанк»