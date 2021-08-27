ИАЦ «Альпари»: «Медведей» снова заметили на рынке

Рынок акций РФ в четверг остался в «красной» зоне: внешний фон умеренно негативен, но и сами акции перекуплены и нуждаются в коррекции. Индекс МосБиржи отступил к 3856 пунктам и может двигаться в пределах 3830-3870 пунктов. Индекс РТС отошел к 1636 пунктам и способен балансировать в диапазоне 1625-1650 пунктов.

В минусе расписки TCS, которым мало что может помешать на пути к 8000 руб. —даже текущий откат. Компания сегодня отчиталась о результативном втором квартале и улучшила прогноз на 2021 год в целом. Рынок же движется внутри своей собственной истории, где акции TCS — это перспективная бумага с высокой ликвидностью в силу необычной и уверенной стратегии компании. В такой ситуации ему и не нужны подтверждения стабильности бизнеса.

Под давлением оказались акции «ВТБ». Здесь с 12 августа идут распродажи с небольшими паузами, и рынок до сих пор не нашел точку опоры. «Медведи» ведут бумагу к 0,0498 руб., где продажи могут приостановиться. В «зеленой» зоне сохраняются акции «Мечела» и «Распадской» на продолжении рост цен на кокс и уголь. Неплохо выглядят бумаги «Яндекса» и «Алросы». Иной идеи у покупателей нет — все очень разрозненно.

Доллар США вечером балансирует около 74,19 руб., но идеально было бы набраться сил, пройти к 74,50 и там закрепиться, тогда шансов на продолжение подъема было бы больше. Евро стоит 87,26 руб. и движется в диапазоне 86-88 руб.

Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ «Альпари»