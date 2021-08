Комментарии «Открытие»: Отчеты российских компаний не смогли защитить рынок от снижения Михаил Шульгин, начальник отдела глобальных исследований «Открытие Брокер», эксперт «Открытие Research». Российские акции подешевели по итогам торгов в четверг, 26 августа. На 18:50 мск: Индекс МосБиржи — 3 851,57 п. (-0,9%), с нач. года +17,1%

Индекс РТС — 1 634,79 п. (-1,1%), с нач. года +17,8%

Индекс MSCI EM — 1 275,31 п. (+0,42%), с нач. года -1,2% Минорная динамика на российском фондовом рынке полностью соответствовала глобальной тенденции. Большинство фондовых площадок в Европе и Азии, а также Wall Street демонстрировали желание сократить риски перед выступлением главы ФРС Джерома Пауэлла (вечером в пятницу), которое, как ожидается, станет значимым для рынка сигналом относительно перспектив сворачивания стимулов. К вечеру в ходе американской торговой сессии после публикации статистики по США темпы снижения увеличились. Индекс МосБиржи сформировал минимум дня на уровне 3838,63 п. Это самое низкое значение с прошлой пятницы. 4 отраслевых индексов Мосбиржи выросли и 6 снизились. Финансовый сектор упал на 1,67% и стал лидером снижения в четверг (+5,5% в августе, +53% с начала года). Строительный сектор вырос на 0,8% (+9,5% в августе, +64,5% с начала года), став лидером роста. Дивидендная доходность за 12 месяцев составляет 4,5%. Индекс торгуется с коэффициентом 9,2 к прибыли за прошедший год и с коэффициентом 6,8 к прогнозной прибыли входящих в него компаний на предстоящий год. Совокупная рыночная капитализация входящих в индекс МосБиржи компаний составляет 57,7 трлн рублей. Индекс закрылся на 2,5% ниже своего рекордного максимума, достигнутого 18 августа на уровне 3949,07 п. Акции «РусГидро» остаются в диапазоне 0,82 — 0,84 руб. и продолжают проторговывать область средних значений за последние 50 и 100 дней. Компания опубликовала финансовые результаты по МСФО за 2 квартал и I полугодие 2021 года, сообщила о росте выручки, но при этом EBITDA по итогам полугодия сократилась на 1,9% г/г, а прибыль снизилась на 14,0% г/г из-за роста операционных расходов и отсутствия существенных переоценок по беспоставочному форварду на акции, которые позитивно повлияли на показатель прибыли в 2020 году. При этом РусГидро» снизила прогноз капзатрат на 2021 г. до «не выше» 115 млрд руб., прогнозирует в 2021 году: EBITDA +8,2% г/г до 110,4 млрд руб.; выручку +6,4% г/г до 457,2 млрд руб. В целом отчетность можно назвать нейтральной для акций компании, которые в долгосрочном горизонте выглядят привлекательно и сохраняют потенциал роста. Отметим, что бумага в моменте торгуется на 22% ниже 12-месячной прогнозной цены, составленной на основании консенсус-ожиданий аналитиков. Акции «Совкомфлота» утром подскакивали до 88,29 руб. — максимума с 10 августа. Но к вечеру растеряли большую часть своих достижений. Компания также поделилась с инвесторами финансовыми результатами за 2 квартал и I полугодие 2021 года. По итогам 6 месяцев текущего года, выручка, прибыль от эксплуатации судов, операционная прибыль, EBITDA — существенно снизились в базисе год к году. Рост фрахтовых ставок оказался незначительным, компания продолжает испытывать на себе негативное влияние пандемии, которая затрудняет возможность прогнозирования того момента, когда спрос на перевозку нефти и нефтепродуктов вернется на докоронавирусные уровни. Однако в отчетность есть и позитивные моменты: общий объем законтрактованной в 2021 году выручки увеличился до 1 млрд долл. Группа заключила ряд новых долгосрочных контрактов. Общий объем законтрактованной будущей выручки составил $24 млрд. При этом в индустриальном сегменте, в который входит перевозка сжиженного природного газа, результаты компании в динамике выглядят стабильно. С позиции долгосрочного горизонта компания выглядит недооцененной и достойна того, чтобы находиться в watch-листе на самом переднем крае. Акции в моменте торгуются на 36% ниже консенсус-прогноза аналитиков. «Татнефть» в лидерах снижения среди индексных акций. «Обычка» вернулась в диапазон 500 — 480 рублей. В котором акции торговались с середины июля, но пытались вырваться вверх ранее на этой неделе в преддверии позитивных ожиданий решения по дивидендам. Совет директоров «Татнефти» рекомендовал акционерам утвердить промежуточные дивиденды за 6 месяцев 2021 года в размере 16 рублей 52 копеек на каждую обыкновенную и привилегированную акцию. Это минимум в рамках дивполитики, соответствует 50% чистой прибыли по РСБУ, хотя если б было 50% по МСФО, то дивиденды могли оказаться выше 20 рублей за акцию. Видимо, реализованные в отношении нефтяников налоговые изменения формируют неопределенность, которая не позволяет компании более щедро поделиться с акционерами. Впрочем, переговоры с правительством по поводу налогов продолжаются, если прояснится ситуация в контексте налоговых льгот для высоковязкой нефти, то «Татнефть» может стать более щедрой в вопросе дивидендов. Золотодобытчик Polymetal опубликовал финансовые результаты за I полугодие 2021 г. Компания рапортовала о рекордной выручке и скорректированном показателе EBITDA. Однако улучшение финансовых показателей обходится дорого: капитальные затраты +55% г/г до $ 375 млн. При этом прогноз капитальных затрат на 2021 год повышен с $560 млн до $675–725 млн. TCS Group также опубликовал финансовые результаты по МСФО за 2 квартал 2021 года: чистая прибыль +57% г/г до 16,1 млрд рублей, общая выручка +37% г/г до 65,0 млрд рублей, рентабельность капитала +6,1 п.п. до 46,1%. Компания повысила прогноз чистой прибыли в 2021 году с 55 до не менее 60 млрд рублей, чистого прироста кредитного портфеля с 30% до более 50%. Совет директоров продлил обратный выкуп ГДР до 30 июня 2022 года. Напомним, байбэк стартовал в апреле и должен был завершиться до 31 августа текущего года. Максимальный объем выкупа — 1,05 млн ГДР, но уже выкуплено около 450 тыс. бумаг. TCS Group ожидает, что Банк России присвоит ему статус «системно значимого» банка в 2023 г. или ранее, сказал в ходе телефонной конференции исполнительный директор компании Оливер Хьюз. По состоянию на конец 2 квартала совокупный объем активов банка составлял 966 млрд рублей. При этом есть неформальное правило Банка России — давать кредиторам статус системно значимых банков, когда их объем активов вырастает до 1 трлн рублей. Внешний фон Европейские акции закрылись в минусе на взрывах в Кабуле и ястребиных комментариях некоторых представителей ФРС США Акции компаний, которые наиболее чувствительны в рамках своего бизнеса к глобальному экономическому росту, стали драйверами падения на европейских фондовых площадках. В лидерах снижениях были представители горнодобывающего сектора, а также компании из сферы туризма. Взрывы в Кабуле также подстегнули распродажу. Президент ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард и президент ФРБ Канзас-Сити Эстер Джордж, призвали в рамках своих сегодняшних комментариев перед журналистами к более быстрому старту сокращения стимулов. ФРС следует начать замедлять покупку активов, несмотря на риски для экономики и занятости, связанные с дельта-штаммом, отметила Эстер Джордж. Это повысило риски ястребиной позиции Федрезерва перед завтрашней речью Джерома Пауэлла. Как бы ни была построена речь Джерома Пауэлла, в любом случае процесс сокращения программы покупки облигаций будет очень плавным, степенным. Рынкам об этом известно давно. Поэтому наша точка зрения по-прежнему подразумевает, что падение котировок акций — это возможность для входа в длинные позиции на более выгодных уровнях. На 19:10 мск: Stoxx Europe 600 — 470,34 п. (-0,32%), с нач. года +17,9%

DAX — 15 793,62 п. (-0,42%), с нач. года +15,1%

FTSE 100 — 7 124,98 п. (-0,35%), с нач. года +10,3%

Рынок акций США нервно отреагировал на новости о взрывах в Кабуле (Автор блока по американскому рынку Олег Сыроваткин, ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Брокер») Рынок акций США открыл торговую сессию четверга в области исторических максимумов и сразу же начал снижаться на фоне сообщений о двух взрывах в Кабуле и ястребиных комментариев неголосующих членов FOMC. Этим событиям сопутствовали рост доходности трежерис и укрепление доллара. Снижение фондовых индексов пока носит символический характер, однако нервная реакция рынка на внешний раздражитель говорит о том, что спокойствие последних дней может оказаться обманчивым. Если реальные рыночные ставки продолжат расти, то это может стать проблемой для акций роста, вроде бумаг технологических компаний, которые имеют наибольший вес в фондовых индексах США. Если завтра глава ФРС Джером Пауэлл не подаст никаких сигналов относительно планов ФРС по тейперингу, то инвесторам придется ждать отчета по рынку труда США за август, который будет опубликован 3 сентября, т.е. за две с половиной недели до сентябрьского заседания FOMC. Если отчет окажется хорошим, то это должно усилить ожидания того, что регулятор объявит о сокращении программы покупки активов уже в сентябре. В противном случае рынок может посчитать, что FOMC сделает это на заседании 3 ноября. Индекс VIX отыграл снижение предыдущих трех сессий и достиг максимальных значений с прошлой пятницы выше 19 п. На 19:10 мск: S&P 500 — 4 481,90 п. (-0,32%), с нач. года +19,3%

VIX — 17,93 п. (+1,14 пт), с нач. года -4,82 пт

MSCI World — 3 125,83 п. (+0,12%), с нач. года +16,2% Вся опубликованная сегодня в США макроэкономическая статистика оказалась несколько хуже ожиданий. Число первичных обращений за пособием по безработице составило на неделе до 21 августа 353 тыс. против прогноза на уровне 350 тыс. ВВП США во втором квартале вырос на 6,6% кв/кв (в годовом исчислении) против прогноза на уровне 6,7% кв/кв, а личное потребление выросло во втором квартале на 11,9% кв/кв против прогноза на уровне 12,2% кв/кв. Bank of America повысил прогноз по прибыли на акцию (EPS) индекса S&P 500 на 2021 год со $185 до $204, а на 2022 год – с $205 до $215. Свое решение банк обосновал очень сильными финансовыми результатами в первом полугодии. В следующем году Bank of America ждет замедления темпов роста корпоративной прибыли из-за инфляционного давления. Компоненты S&P 500 показывали слабую динамику: в середине сессии снижались 9 из 11 основных секторов индекса. Хуже всех выглядели акции энергетических компаний (-0,9%), производителей товаров второй необходимости (-0,55%) и компаний сектора здравоохранения (-0,4%). Дорожали только бумаги компаний сектора недвижимости (+0,2%) и финансов (+0,05%). Акции финансовых компаний пользовались спросом благодаря росту доходности трежерис. 20% акций-компонентов S&P 500 дорожали и 80% дешевели. Акции Autodesk (ADSK) снижались на 9% после публикации слабого квартального отчета и понижения прогноза по свободному денежному потоку

Акции Aviat Networks (AVNW) теряли 11% после публикации слабого квартального отчета и такого же слабого прогноза на будущее

Акции Blade Air (BLDE) росли на 8%: Credit Suisse начал аналитическое покрытие эмитента с рейтинга «лучше рынка» и целью по бумаге на уровне $14

Акции Box (BOX) дешевели на 11% после публикации слабого квартального отчета и такого же слабого прогноза на будущее

Акции Cree (CREE) теряли 4% на ожиданиях усиления конкуренции в секторе после новостей о том, что Onsemi покупает GT Advanced Technologies

Акции Dollar Tree (DLTR) теряли 11% после публикации слабого квартального отчета

Акции NetApp (NTAP) росли на 6% после публикации сильного квартального отчета и повышения прогноза по выручке на полный год

Акции Pentair (PNR) теряли 3%: JPMorgan понизил рейтинг бумаги до «ниже рынка»

Акции SelectQuote (SLQT) дешевели на 44%: компания опубликовала слабый квартальный отчет, вследствие чего RBC и KBW понизили рейтинги и цели по бумаге

Акции китайских компаний дорожали в США пятый день подряд, несмотря на слабые квартальные отчеты

Акции Veon Ltd. (VEON) прибавляли 8%: BofA Global Research повысил рекомендацию по бумаге до «покупать»

Акции Williams-Sonoma (WSM) росли на 11% после публикации хорошего квартального отчета и благосклонных комментариев со стороны Baird

Акции Zuora (ZUO) дорожали на 11% после публикации хорошего квартального отчета и повышения годового прогноза по выручке info4

