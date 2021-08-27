ПСБ: В четверг кривая ОФЗ с корректировалась вверх на 4-5 б.п., отыгрывая данные, которые вышли накануне, по ускорению недельной инфляции до 6,67% г/г на 23 августа

При этом, регулятор поспешил успокоить рынки, заявив, что новый пакет социальных выплат уже учтен в июльском прогнозе Банка России. Инфляционные ожидания в августе также немного снизились до 12,5% с июльских пиков (13,4%). Вместе с тем, ЦБ в своем комментарии по-прежнему указывает на существенные инфляционные риски.

На наш взгляд, данный новостной фон сдержит дальнейшую коррекцию ОФЗ. Вместе с тем, вероятность повышения ставки до 7% остается существенной, что будет способствовать дальнейшему уплощению кривой ОФЗ за счет роста доходности коротких выпусков. Существенного роста доходности 10-летних ОФЗ не ждем – продолжится консолидация вблизи уровня 7,0%-7,1% годовых. При этом сегодня вечером основным фактором волатильности станет долгожданное выступление главы ФРС.

ПАО "Промсвязьбанк"