«Фридом Финанс»: В роли защитных активов выступают акции «роста»

Александр Осин, аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

В день открытия саммита в Джексон-Хоуле индекс Мосбиржи демонстрировал снижение. Впрочем, судя по динамике высоко капитализированных компаний, инвесторы пока не ожидают значительного сокращения ликвидности на рынке. В лидерах повышения оказались акции Яндекса (+1,51%). Хуже рынка выглядели обыкновенные (-3,88%) и привилегированные (-4,46%) бумаги «Татнефти». Валютная пара USD/RUB продолжила рост к сопротивлению на отметке 75,00.

«РусГидро» (-0,16%) прогнозирует по итогам года ускорение прироста выручки до 19% г/г против 3% г/г в среднем в 2013–2020-м. В то же время рентабельность компании снижается на фоне повышения CAPEX. По заявлениям менеджмента, в 2021 году инвестиционная программа компании может составить не более 115 млрд руб., что, впрочем, гораздо выше среднего показателя в 2018–2020-м (68,5 млрд руб.). Руководство также ожидает ухудшения отношения «чистый денежный поток / выручка» в среднесрочной перспективе. Как следствие, с учетом влияния как позитивных, так и негативных факторов значительного изменения рыночной капитализации «РусГидро» не произойдет. При этом активное развитие бизнеса формирует предпосылки для позитивной переоценки эмитента в будущем.

Qiwi (-1,63%) прогнозирует снижение чистой прибыли в 2021 году на 15–30% г/г после отказа в получении статуса Единого центра учета перевода интерактивных ставок (ЕЦУП). Впрочем, эффект от потери позиций в букмекерском бизнесе уже, по всей видимости, отражен и в рыночных дисконтах к справедливой стоимости компании, и в летнем снижении котировок на 18%. В то же время Qiwi планирует продолжить работу в данном сегменте, предоставляя финансовые решения для букмекерских контор и их клиентов.

Ожидаем смешанную динамику. Целевой диапазон по индексу Московской биржи: 3820—3880 пунктов. Прогноз по паре USD/RUB: коридор 73,95–74,40.