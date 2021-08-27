Росбанк: Инвесторы предпочли уйти от риска перед сегодняшним выступлением Дж.Пауэлла

Настроения мировых рынков

Фондовый рынок: Инвесторы предпочли уйти от риска перед сегодняшним выступлением Дж.Пауэлла (17.00 мск). После серии обновления рекордов в течение недели американский S&P 500 снизился на 0.6% по итогам четверга, а европейский Stoxx 600 потерял 0.3% капитализации. Азиатские акции, а также фьючерсы в США и Европе балансируют в утренние часы между «зеленой» и «красной» зоной.

Базовые ставки: Доходность UST’10 закрепилась у отметки 1.34% годовых, коснувшись внутридневного пика 1.37% годовых на фоне высказываний «ястребов» ФРС США (Дж.Буллард, Р.Каплан, Э.Джордж) в пользу более раннего сворачивания количественных стимулов. Даже в случае сдержанной риторики главы американского регулятора, волатильность в сегменте останется повышенной из-за большого объема закрытия позиций по опционам на казначейские облигации США, истекающего в пятницу.

Сырьевой рынок: Сырьевые котировки остались на повышенном уровне благодаря временному ослаблению доллара США. Нефть Brent держится выше $72/барр. Золото снова устремилось вверх, обновив уровни $1803/тр.унц. на момент комментария.

Мировые валюты: Евро-доллар в ожидании сигналов ФРС США. Евро продолжает удерживать временное преимущество, закрепившись выше 1.175 — индекс доллара DXY вновь опустился ниже отметки 93 пунктов на фоне опасений, что Дж.Пауэлл отложит вопрос о количественных стимулах до сентябрьского заседания.

Настроения локальных рынков

Макроэкономика: Инфляционные ожидания начали снижение. По данным опроса населения в августе, ожидаемая на год вперед инфляция отступила от недавнего максимума (13.4%), но осталась на повышенном уровне — 12.5%. В основном источником завышенных оценок ожиданий стала категория населения без сбережений (показатель снизился с 14.7% до 14.0%), тогда как респонденты со сбережениями отметили более интенсивное замедление (до 10.6% с 11.4%). Столь значимое расхождение ожиданий в двух упомянутых категориях, вероятно, остается следствием различия структур потребительских корзин и представляет определенные трудности в реализации сдерживающей денежно-кредитной процентной политики, так как для первой категории респондентов процентная ставка не рассматривается в качестве альтернативы текущего потребления.

В этой связи, значимым каналом передачи информации выступают инфляционные ожидания производителей. Однако процессы в этой области также пока далеки от оптимальных. По данным Банка России, баланс ответов предприятий третий месяц подряд держался вблизи максимальных значений, а ожидания роста отпускных цен в ближайшие 3 месяца оставались на повышенных уровнях (3.8% против 1.9% в августе 2020 г.). Кроме того, предприятия сохранили надежды на потребительский оптимизм, что может повлечь перенос издержек (особенно топливных) на конечные цены. Однако уже в текущем квартале оспорить этот процесс может ожидаемое замедление потребительской активности.

В подобных условиях регулятор имеет все аргументы для сохранения жесткой риторики на предстоящем заседании 10 сентября. Тем не менее, текущая статистика не является однозначным основанием для дальнейшего повышения ключевой ставки: тенденция роста ожиданий начала разворачиваться, а оценка сезонно сглаженного показателя инфляции по итогам августа имеет все шансы резко замедлиться относительно июльских данных. В этой связи мы продолжаем видеть сценарии повышения ставки в качестве альтернативных, а базовым остается сохранение ключевой ставки без изменения (6.5%).

Долговой рынок: Повышательное давление на доходности гособлигаций вернулось вслед за недельными данными по приросту ИПЦ. Вчера кривая ОФЗ сдвинулась вверх на 4-6 бп на переднем участке и на 2-4 бп в длине.

Действительно, если ориентироваться на сценарий дальнейшего повышения ключевой ставки с текущих 6.5% годовых, запас прочности у доходностей гособлигаций не столь велик (6.80-7.15% годовых для сроков 2-10 лет). Правда, у нас нет уверенности ни в том, что 10 сентября обязательно случится очередное повышение ключевой ставки (заслуживает внимания снижение инфляционных ожиданий в августе), ни в том, что текущий уровень ключевой ставки задержится на долгие годы. В моменте нам было бы наиболее интересно услышать комментарии ЦБ по поводу рисков для инфляции со стороны бюджета.

После спокойного августа — пусть и прошедшего под знаком роста доходностей — расклад сил для ОФЗ вновь становится нервным. Базовые ставки испытывают дискомфорт из-за вероятного перехода ФРС США к сворачиванию стимулов: за последние три торговых сессии доходность UST’10 подросла на 9 бп, Bunds’10 — на 7 бп. Неопределенность вокруг ближайших решений ЦБ РФ растет. Минфин продолжает последовательно платить премию на первичном рынке, что поддавливает котировки долгосрочных выпусков.

С другой стороны, после того, как локальные источники напряжения будут преодолены, момент для открытия длинных позиций в ОФЗ вновь будет интересным. В частности, до конца года Минфину осталось разместить ОФЗ объемом 584 млрд руб. на валовой основе и 234 млрд руб. за вычетом погашений. Если спрос со стороны локальных и/или иностранных участников рынка сохранится, в какой-то момент его придется удовлетворять за счет вторичного, а не первичного рынка.