Комментарии

ПСБ: Мечел представил, как и ожидалось, грандиозные результаты по итогам 6М2021г. Инвесторы отреагировали бурной скупкой акций компании уже начиная после публикаций финансовых результатов компанией конкурентом – ПАО Распадская. Увеличение мирового спроса на сталь, уголь и чугун способствовали уверенному росту бизнеса, поддерживаемого доходами, получаемыми на разнице курсов валют. Так, выручка компании выросла на 40,3% г/г до 184,9 млрд рублей, а EBITDA увеличилась более чем в 2 раза, несмотря на выбывшего из Группы Эльгинского угольного комплекса. Стоит отметить и предстоящие дивидендные выплаты компании по привилегированным акциям, доходность которых, по нашим прогнозам, может составить 25% на акцию в преддверии дивидендной отсечки, что является рекордом отрасли. В связи с этим, мы позитивно оцениваем перспективы ПАО Мечел и проводим переоценку его целевого уровня до 250 рублей за привилегированную акцию. ПАО «Промсвязьбанк»

info4

Подписаться: ОК Даю согласие на обработку моих персональных данных, с условиями политики ознакомлен.

/ Сибирское Информационное Агентство /

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.



