«Фридом Финанс»: Коррекция в преддверии выступления Пауэлла

Аналитики «Фридом Финанс»:

На торгах 26 августа американские фондовые площадки продемонстрировали негативную динамику. Индекс S&P 500 упал на 0,58%, до 4469,91 пункта. Dow Jones консолидировался на 0,54%, а Nasdaq потерял 0,64%. В зеленой зоне закрылся лишь сектор недвижимости (+0,10%). В лидерах снижения оказались энергетические компании (-1,51%), а также сектора коммуникаций (-0,73%) и циклических потребительских товаров (-0,73%).

Компания Lordstown Motors (RIDE: +17,8%) объявила о назначении Даниэля Ниниваджи на должность генерального директора.

Производитель косметических продуктов Coty (COTY: +14,7%) отчитался по EPS хуже ожиданий, однако выручка и EBITDA превзошли прогнозы. Компания анонсировала планы провести частичное IPO бразильского дивизиона с целью привлечения средств на погашение долга.

Страховая компания SelectQuote (SLQT: -45%) опубликовала слабую отчетность и представила прогноз на следующий финансовый год хуже рыночных ожиданий.

Мы ожидаем

Сегодня мировые фондовые площадки демонстрируют смешанную динамику. В центре внимания рыночных игроков — сегодняшнее выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла на симпозиуме в Джексон-Хоуле. Вероятнее всего, дополнительной информации по срокам сворачивания программы QE сегодня-завтра представлено не будет, что сместит фокус инвесторов на сентябрьское заседание FOMC. Тем не менее Bloomberg отмечает возможное повышение волатильности на рынках сегодня вечером из-за потока казначейских опционов, срок действия которых истекает в пятницу.

Помимо выступления Пауэлла и политики ФРС в целом интерес для инвестсообщаства представляют данные о занятости в несельскохозяйственном секторе за август, которые будут опубликованы 3 сентября. Кроме того, в будущем месяце внимание игроков рынка также будет приковано к фискальным мерам и ситуации вокруг инфраструктурного законопроекта, который, по всей видимости, демократы намерены принять через инструмент бюджетного примирения. В настоящий момент на рынке начинают появляться сигналы, свидетельствующие о том, что в отсутствие новых драйверов в сегменте долевых бумаг этой осенью возможна приостановка роста или даже разворот вниз.

Азиатские фондовые площадки продемонстрировали смешанную динамику. Гонконгский Hang Seng снизился на 0,04%, китайский CSI 300 прибавил 0,53%, японский Nikkei 225 потерял 0,36%. EuroStoxx 50 растет на 0,04%.

Аппетит к риску неуверенный. Доходность 10-летних трежерис составляет 1,34%. Цена на фьючерс Brent повышается до $71,2 за баррель. Золото поднимается до $1802 за тройскую унцию.

По нашему мнению, предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 4450–4500 пунктов.

Сегодня будут опубликованы базовый и общий ценовые индексы расходов на личное потребление в США (прогноз: +3,5% г/г и +4,1% г/г соответственно против +3,5% и +4,0% г/г в прошлом периоде).

Индекс настроений от Freedom Finance снизился до 54 пунктов, отражая нарастающее рыночное напряжение в преддверии выступления Пауэлла в Джексон-Хоуле.

S&P 500 продолжает движение в восходящем тренде. На прошлой неделе бенчмарк продемонстрировал отскок от поддержки на уровне 4370 пунктов и возобновил рост. В ближайшее время «быки» будут тестировать уровень 4490–4500 пунктов. Для разворота тренда S&P 500 должен закрепиться ниже поддержки на отметке 4370 пунктов.