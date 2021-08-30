«Фридом Финанс»: Российский рынок продолжит позитивную динамику

Александр Осин, аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Индекс Мосбиржи сегодня к 11:00 мск поднялся на 0,2%, реагируя на возобновление роста нефтяных котировок и позитивную динамику на фондовых площадках США.

Инвесторы ожидают выступления главы ФРС Джерома Пауэлла в Джексон-Хоуле и, судя по всему, рассчитывают на сохранение благоприятной ситуации с ликвидностью.

Акции Mail.Ru, одной из наиболее ликвидных голубых фишек, сегодня торгуются хуже рынка. Поводом для снижения стала новость о том, что в ноябре компания может стать кандидатом на исключение из индекса MSCI Russia. Это связано с вероятным снижением интереса инвесторов к компаниям «роста».

Интер РАО отчиталось по МСФО за второй квартал. Выручка, EBITDA и чистая прибыль компании составили 255,71 млрд, 30,9 млрд и 18,45 млрд руб. соответственно, значительно превысив среднерыночные прогнозы. Сильные операционные результаты, активный рост экспорта и повышение цен на электроэнергию на свободном рынке дают основания рассчитывать на дальнейшее улучшение финансовых показателей холдинга. Риски, связанные с перспективой увеличения объема капитальных инвестиций в отрасли, смягчаются благодаря наличию у ИРАО достаточных финансовых ресурсов. Успешная отчетность позволяет повысить целевую цену по акции компании.

Роснефть просит разрешения на экспорт в Европу 10 млрд куб. м газа в год в обмен на повышение НДПИ. Для этого корпорация предлагает заключить соглашение на поставку своей продукции с Газпромом. В случае положительного решения по этой инициативе Роснефти ее выручка от экспорта газа с учетом цены на него в Европе около $250 за 1 тыс. куб. м увеличится в пять раз по сравнению с доходами от продажи газа на внутреннем рынке.

До конца торгов 27 августа вероятно продолжение позитивной динамики. Цель на закрытие торгов для индекса Мосбиржи: диапазон 3820-3900 пунктов. Ориентиры для курсов USD/RUB и EUR/RUB: 73,95-74,80 и 86,90-87,55 соответственно.