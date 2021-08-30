ПСБ: Финансовые результаты ЛУКОЙЛа по итогам 2 квартала 2021 года

Сегодня финансовую отчетность по МСФО представил ЛУКОЙЛ. Результаты 2 кв. оказались лучше консенсуса по прибыли. Компания нарастила ключевые финпоказатели благодаря высоким ценам на нефть и нефтепродукты, а также за счет увеличения объемов реализации. Тем не менее, рентабельность осталась неизменной, на что повлияло значительное увеличение расходов на выплату налогов. Исходя из представленных данных, мы полагаем, что дивиденды ЛУКОЙЛа могут составить 340 руб./акцию за 1 полугодие. ЛУКОЙЛ остается одним из наших фаворитов в секторе как компания с понятной стратегией развития, очень низкой долговой нагрузкой и привлекательная по сравнительным мультипликаторам. Наша рекомендация – 7520 руб./акцию.

ЛУКОЙЛ отчитался за 2 кв. 2021 г. ожидаемо сильно при поддержке роста цен на нефть и нефтепродукты, а также за счет увеличения объемов реализации. Отметим, что добыча нефти и ЖУВ практически не изменилась за период, тогда как добыча газа выросла на 11% г/г за счет зарубежных проектов.

Выручка ЛУКОЙЛа во 2 кв. 2021 г. выросла на 123% г/г – до 2,2 трлн руб., благодаря значительному увеличению цен на нефть как в долларах, так и рублях, а также на фоне «низкой» базы прошлого года. 2 кв. 2020 г. был одним из наиболее слабых для российских нефтегазовых компаний из-за пандемии коронавируса.

EBITDA выросла вслед за выручкой и составила 340 млрд руб. Рентабельность, впрочем, осталась на уровне 15%, что было обусловлено заметным ростом расходов ЛУКОЙЛа на уплату налогов. Так, компания в 3,5 раза увеличила выплаты по НДПИ, что было обусловлено в том числе и отменой ряда льгот по высоковязкой нефти (объем добычи под льготами сократился с 7,4 млн т до 1,6 млн т во 2 кв. 2021 г.). Тем не менее, положительный демпфирующий фактор (ЛУКОЙЛ получил вычет в размере 31,7 млрд руб.) частично сгладил повышенные выплаты налогов.

Вместо убытка, зафиксированного во 2 кв. 2020 г., ЛУКОЙЛ получил прибыль в 190 млрд руб. Во многом в плюс сыграло отсутствие «бумажных» убытков от обесценения активов, которые наблюдались в прошлом году (38,7 млрд руб.).

Свободный денежный поток ЛУКОЙЛа во 2 кв. 2021 г. вырос в 4,3 раза – до 112 млрд руб. как вследствие роста потока от операционной деятельности, так и снижения капитальных затрат на 11% г/г – до 104 млрд руб. под влиянием действия соглашения ОПЕК+.

Долговая нагрузка ЛУКОЙЛа (чистый долг/EBITDA LTM) сократилась до 0,08х, что является очень комфортным уровнем.

Мы положительно оцениваем результаты ЛУКОЙЛа, хотя рост налоговой нагрузки вызывает определенное беспокойство в части маржинальности бизнеса.

Исходя из чистого денежного потока, скорректированного на капзатраты, уплаченные проценты, расходы на обратный выкуп акций и погашение обязательств по аренде акционеры ЛУКОЙЛа могут рассчитывать на 340 руб./акцию за 1-е полугодие 2021 г., что дает доходность в 5,3%.

Высокие цены на энергоносители и смягчение условий в рамках соглашения ОПЕК+ позволяют нам ожидать также сильных результатов ЛУКОЙЛа в 3 кв. 2021 г. Мы рекомендуем «покупать» бумаги компании с таргетом в 7520 руб./акцию.

ПАО «Промсвязьбанк»