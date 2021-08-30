ПСБ: Финансовые результаты Segezha Group по итогам 1 полугодия 2021 года

Segezha Group представила первую консолидированную отчетность по МСФО за 1 полугодие 2021 г. в качестве публичной компании. Она нарастила выручку на 37%, до 43 млрд руб. и удвоила OIBDA до 13 млрд руб. Чистая прибыль компании составила 7,58 млрд рублей. Мы положительно оцениваем отчетность компании и считаем холдинг перспективным на рынке пиломатериалов - видим возможность укрепить лидирующие позиции по ряду направлений лесозаготовки с высокой добавленной стоимостью. Рекомендуем покупать бумаги холдинга и повышаем наш целевой ориентир до 9,5 руб./акцию, потенциал роста 15% от текущей цены.

Segezha Group, лесопромышленный холдинг АФК Системы, представила первую консолидированную отчетность по МСФО за 1 полугодие 2021 г. в качестве публичной компании (IPO состоялось в апреле этого года). Segezha превзошла прогнозы аналитиков по основным финансовым показателям: выручка 42,7 млрд руб. против 41,87 млрд руб., OIBDA -13,2 млрд руб. против 12,8 млрд руб., чистая прибыль 7,6 вместо ожидаемых 6 млрд руб.

Segezha Group в 1 полугодии 2021 г. показала рост выручки на 37%, до 42,67 млрд руб., из которых 73% пришлось на экспортную выручку. Основными драйверами роста стали домостроение и деревообработка, которые выросли на 60% и 49% соответственно.

Показатель OIBDA за отчетный период вырос более, чем в 2 раза - до 13,185 млрд руб., рентабельность по OIBDA при этом составила 31% (больше прошлогоднего показателя на 11 п.п.). В основном рост OIBDA обеспечили домостроение, лесные ресурсы и фанера и плиты, - эти направления занимают меньшую долю в холдинге, чем бумага и упаковка, но являются более высокомаржинальными и активно развиваются.

Чистая прибыль Segezha составила по итогам первого полугодия 7,58 млрд рублей против 2,1 млрд рублей убытка годом ранее. Прибыль выросла на фоне увеличения выручки и рентабельности продаж, дохода от курсовых разниц в размере 1,2 млрд руб., а также улучшения прочих финансовых доходов.

CAPEX группы в первом полугодии вырос на 20%, до 8,55 млрд руб. Капитальные расходы включали в себя завершение строительства CLT-завода в Соколе, а также продолжающуюся модернизацию Сегежского и Сокольского ЦБК.

Отрицательный свободный денежный поток лесопромышленного холдинга по итогам первого полугодия достиг 8,9 млрд руб., что на 42% выше прошлогоднего результата (6,3 млрд руб.). Это ожидаемый результат с учетом роста капитальных затрат: компания сейчас находится в стадии роста, поэтому в ближайшие годы есть риск отрицательного FCF. В перспективе Segezha планирует приобрести Новоенисейский лесохимический комплекс (завершение сделки ожидается в 3 квартале 2021 года). НЛХК специализируется на производстве пиломатериалов, МДФ, ДСП, пеллет, а также столярных изделий для строительства жилых и производственных помещений. Там же расположен крупный производственный кластер Segezha Group по выпуску пиломатериалов и древесноволокнистых плит.

Чистый долг Segezha по состоянию на 30 июня 2021 года составил 28,85 млрд руб., сократившись с начала года на 42%, в том числе благодаря средствам, полученным в период IPO. Соотношение чистый долг/OIBDA снизилось с 2,8х до 1,2х. Оба результата находятся в пределах нормы. Более того, показатель долговой нагрузки в дальнейшем может возрасти без явных негативных последствий для холдинга – подобная ситуация типична для компаний роста.

Мы положительно оцениваем отчетность Segezha Group: компания нарастила выручку и OIBDA по всем ключевым направлениям, а также активно вкладывается в масштабирование и расширение бизнеса. Мы считаем холдинг перспективным на рынке пиломатериалов и видим возможность укрепить лидирующие позиции по ряду направлений лесозаготовки с высокой добавленной стоимостью. Важно отметить, что компания сейчас находится в стадии роста, поэтому в ближайшие годы есть риск отрицательного FCF и нестабильной долговой нагрузки. С учетом положительных результатов холдинга и перспективы роста цен на целлюлозное и древесное сырье, мы повышаем целевой ориентир до 9,5 руб. за акцию, рекомендуем «покупать».

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