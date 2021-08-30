ПСБ: По итогам прошедшей недели рубль подешевел на 0,1%

Еженедельный обзор валютного рынка

В течение недели единой динамики не сложилось: рубль то дорожал на фоне растущей нефти, то дешевел на фоне ухода инвесторов с российского рынка.

Прогноз на текущую неделю

Мы ожидаем, что на следующей неделе рубль опустится к середине нашего нового целевого диапазона 73,5-76,0. Однако в случае продолжения роста нефти, возможен более позитивный исход.

ПАО «Промсвязьбанк»