Комментарии

ПСБ: По итогам прошедшей недели рубль подешевел на 0,1%

Еженедельный обзор валютного рынка

В течение недели единой динамики не сложилось: рубль то дорожал на фоне растущей нефти, то дешевел на фоне ухода инвесторов с российского рынка.

Прогноз на текущую неделю 

Мы ожидаем, что на следующей неделе рубль опустится к середине нашего нового целевого диапазона 73,5-76,0. Однако в случае продолжения роста нефти, возможен более позитивный исход.

ПАО «Промсвязьбанк»


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/ Сибирское Информационное Агентство /
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