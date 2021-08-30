ПСБ: Котировки ОФЗ завершили прошедшую неделю на мажорной ноте

Благодаря глобальному росту н рынках после мягких комментариев главы ФРС относительно завершения программы выкупа активов. В результате по итогам пятницы кривая госбумаг скорректировалась вниз на 3-5 б.п.

Доходность 10-летнего бенчмарка не смогла закрепиться выше 7% годовых, откатившись к отметке 6,98% годовых. В результате, диапазон 6,8%-7,0% пока сохраняет свою актуальность, а инвесторы готовы накапливать позиции в ОФЗ с доходностью выше 7% годовых в расчете на снижение инфляционного давления в конце текущего – начале следующего года. При этом повышение ставки ЦБ в сентябре на 50 б.п. – до 7,0% не должно вызвать резкого негатива в длинных и среднесрочных госбумагах, а, напротив, укрепить ожидания снижения инфляции.

Несмотря на ускорение инфляции в середине августа до 6,67% (по недельным данным), среднесрочные факторы указывают на некоторое охлаждение инфляционного давления. В частности, ЦБ отмечает снижения в августе инфляционных ожиданий населения (до 12,5% с 13,4% в июле). Кроме того, в июле наблюдалось некоторое снижение потребкредитования при росте пассивов ФЛ в банковской системе, что может свидетельствовать о начале разворота тренда потребительской модели населения в сторону сберегательной.

На текущей неделе ждем закрепления 10-летних ОФЗ под уровнем 7,0% годовых; по-прежнему рекомендуем накапливать длинные госбмаги.

ПАО "Промсвязьбанк"