ИАЦ «Альпари»: Джером Пауэлл помог укрепиться рублю

В пятницу, 27 августа, по итогам дня рубль подорожал к иностранным валютам. Пара доллар/рубль снизилась на 0,94%, до 73,53 руб., евро/рубль — на 0,53%, до 0,94 руб., фунт/рубль — на 0,50%, до 101,25 руб. Против американца рубль укрепился больше всех на фоне падения индекса доллара после выступления главы ФРС США Джерома Пауэлла.

Пауэлл намекнул, что ЦБ может начать отказываться от своих стимулирующих программ в этом году, поскольку экономика добилась прогресса в достижении целей по занятости и инфляции, но добавил, что дельта-штамм коронавируса создал дополнительные риски. Самое главное в его выступлении то, что сроки и темпы снижения QE не предполагают сигнала о том, когда начнут повышаться процентные ставки.

С ростом цен на нефть и падением индекса доллара на вечерней сессии пара доллар/рубль снизилась до уровня 73,53 руб. за доллар.

В понедельник, 30 августа, между американским долларом и ценами на нефть Brent достигнут паритет. Торги на нефтяном рынке открылись гэпом вверх. Цена подскочила на 1,5%, достигнув $73,58 за баррель, поскольку нефтяные компании свернули добычу в Мексиканском заливе из-за крупного урагана «Ида», которому была присвоена четвертая категория. Почти 600 тыс. человек в Луизиане остались без света. По последним данным он ослаб до первой категории.

Утренняя сессия открылась небольшим снижением по паре доллар/рубль. На фоне слабости доллара цене легче двигаться вниз. На сегодня ожидается консолидация в диапазоне 73,30–73,80 руб. за доллар США.

Владислав Антонов, аналитик ИАЦ «Альпари»