Крылова Екатерина, управляющий эксперт ПСБ

Цены на нефть остаются на высоких уровнях, в фокусе - ураган Ида в Мексиканском заливе. Ближайший фьючерс на нефть (ноябрьский) торгуется в районе 71,7 долл./барр. Риторика на симпозиуме ФРС в пятницу была в целом довольно мягкой, а подробности относительно сроков сворачивания программы стимулов стоит ожидать не ранее заседания регулятора 22 сентября. Для рынка нефти сейчас основным событием выступает возможность разворачивания урагана Ида в Мексиканском заливе. В его ожидании уже приостановлено порядка 15% добывающих мощностей США. В случае обрушения урагана цены на нефть получат дополнительный импульс для роста. Также на неделе в фокусе заседание ОПЕК+ 1 сентября, где мы, впрочем, сюрпризов не ждем, но полагаем, что картель даст вью на ситуацию со спросом на энергоносители в связи с развитием дельта-штамма коронавируса. Наш ориентир по Brent на сегодня - 71-73 долл./барр.

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